El juez del 'caso Leire Díez' cita como investigado al exjuez Sáenz de Tejada el 28 de octubre

Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado como investigado al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada el próximo 28 de octubre a las 10.30 horas, a quien los investigadores sitúan en supuestas acciones contra la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano de presidente del Gobierno.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Pedraz accede así a la petición de Biedma, que había pedido la imputación de Sáenz de Tejada después de declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso del exmagistrado, a quien la Guardia Civil vincula con la presunta trama.

Todo ello en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

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