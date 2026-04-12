El juez del 'caso Leire Díez' cita el jueves como testigo al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías

Archivo - Gaspar Zarrías llega a la quinta sesión del juicio del caso ERE. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntamente ofrecer favores a cambio de información comprometedora de cargos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha citado este jueves 16 de abril como testigo al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

El magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, accedió en enero a la solicitud del Partido Popular y la Fiscalía y acordó la testifical de Zarrías "para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa" así como con la consultora Zaño Sociedad, señaló en un auto.

Los 'populares' pidieron su imputación apuntando que la empresa Zaño Sociedad Consultora, administrada por Zarrías, "históricamente vinculado al PSOE, podría haber participado activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas".

Basándose en noticias de prensa, el PP señalaba que Leire Díez "habría sido formalmente contratada" por esa consultora entre junio y octubre de 2024.

Por el momento, el juez Zamarriego investiga a Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.