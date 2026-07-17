El juez del 'caso Leire Díez' interroga este viernes a la directora de la Guardia Civil como investigada

Archivo - La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, en el Senado - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interroga este viernes como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco del 'caso Leire Díez', que indaga sobre la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez, para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido socialista o al Gobierno.

González estaba citada para este jueves, pero el juez pospuso su interrogatorio debido a la extensión de la declaración del director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas.

La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista.

En concreto, la UCO indicó que hay constancia de varios encuentros presenciales entre ambas que tuvieron lugar los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025.

"ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRA LA UCO"

"Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", señaló.

Según los investigadores, "se ha apreciado cómo Leire Díez pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediante entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

Tras conocerse el informe, González aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

La directora general del Instituto Armado admitió varios encuentros con la exmilitante y reconoció que intercambió "unos cuantos mensajes de WhatsApp" durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos.

González subrayó que mantuvo un encuentro con Díez en septiembre de 2024, si bien indicó que la exmilitante "en ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil.

En una última cita en el mes de mayo, Díez le planteó "retornar a su destino" al comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', algo que la directora general dijo que "rechazó de plano", según afirmó.

DELITOS DE PREVARICACIÓN Y OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA

El juez atribuye a ella y a Llamas la presunta autoría de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, después de que lo solicitaran tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP.

Llamas ha negado durante su declaración este jueves haber presionado a la UCO para ponerse de perfil en investigaciones judiciales como la que afectó a David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Asimismo, ha contestado a preguntas sobre si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se interesó por la inclusión de la cuenta de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en la causa de David Sánchez, y la decisión posterior de abrir una información reservada.

El DAO ha reconocido el interés de Marlaska por esta cuestión y ha justificado que se abriera una información reservada para tratar de aclarar por qué se publicó por la prensa el correo electrónico de Begoña Gómez, a pesar de que era una cuestión ajena a la causa del hermano del presidente del Gobierno que instruía un juzgado de Badajoz.