El juez del 'caso Leire Díez' permite que el coronel Antonio Balas siga al frente de la investigación en la UCO

Archivo - Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceden al domicilio del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha extendido el nombramiento del coronel de la Guardia Civil Antonio Balas como responsable de la unidad que investiga esta causa en la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que señala que la decisión responde a "la extraordinaria complejidad de las actuaciones, su especial trascendencia institucional y jurídica, el estado de desarrollo de las diligencias de investigación y la necesidad de garantizar su continuidad, integridad, eficacia, reserva e imparcialidad".

En septiembre, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicó el ascenso a coronel de Balas, una orden que ya avanzaba que seguiría al frente de la unidad de anticorrupción de la UCO, como había solicitado el juez del 'caso Koldo', Ismael Moreno.

Ahora, Pedraz hace lo propio "con carácter permanente sin que su ascenso o posible cambio de destino por razón de esta circunstancia le aparten de esta responsabilidad, dado el interés general, las necesidades del servicio y las garantías inherentes al ejercicio de las funciones de Policía Judicial", tal y como señala en la providencia.

"Resulta evidente que esta investigación presenta características que aconsejan preservar la estabilidad de su dirección operativa, evitando alteraciones organizativas que pudieran introducir factores de perturbación, discontinuidad o riesgo en el normal desenvolvimiento de las actuaciones", abunda.

De esta manera, argumenta, "la finalidad de la prórroga responde a la concurrencia de razones excepcionales y de interés público, con la adecuada prestación del servicio de Policía Judicial y con la necesidad de salvaguardar la eficacia de la investigación penal".