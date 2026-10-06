El juez del 'caso Leire' reclama información al PSOE y pregunta a Anticorrupción sobre la petición del PP de imputarlo

Archivo - Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso ‘Leire Díez’, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el 'caso Leire Díez', ha solicitado al PSOE que le remita la "relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política", y ha emplazado a la Fiscalía Anticorrupción a que informe sobre la petición del PP de citar a la formación socialista como investigada.

Así lo ha ordenado Pedraz en dos providencias, recogidas por Europa Press, en las que también cita como investigado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos el próximo 28 de octubre, en el marco de la causa en la que el juez investiga una presunta trama que habría liderado el exdirigente del partido Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista para intentar desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

El juez ha requerido a los servicios jurídicos del PSOE que aporten "la relación completa de los letrados o despachos de abogacía o consultoría" que la formación socialista haya contratado entre 2021 y 2025, "tanto en sus órganos centrales como en los territoriales".

Pedraz también ha pedido una copia de la documentación o el expediente abierto que "haya permitido comprobar los servicios a prestar", a través de notas de encargo o contratos, para "conceder la autorización" de dichas contrataciones, así como la documentación aportada para dar por justificados los servicios prestados.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en un informe que Ana María Fuentes, como directora gerente federal del PSOE, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional": una con el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán también imputado.

"Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados", explicó la UCO.

Por otro lado, el magistrado ha acordado la declaración como imputado el 28 de octubre a las 10.00 horas de Nervis Villalobos, exviceministro venezolano en el Ejecutivo de Hugo Chávez, así como la declaración como testigos ese mismo día de dos funcionarios del Ministerio de Justicia.

Además, Pedraz ha incorporado a la causa el escrito que ha presentado la acusación popular que lidera el PP en el que solicita que impute al PSOE por varios presuntos delitos y pide a Fiscalía que informe sobre este extremo.