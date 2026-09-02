Un juez cita a Begoña Gómez a declarar el 23 de octubre tras una querella de Vito Quiles por denuncia falsa

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha citado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar el próximo 23 de octubre tras una denuncia de Vito Quiles por un presunto delito de acusación o denuncia falsa, después de que ella se querellarse contra el comunicador por una supuesta agresión durante un incidente en un establecimiento de Las Rozas (Madrid) en abril y que un juez archivó.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, del juez de la Plaza Seis del Tribunal de Instancia de Majadahonda (Madrid), Gerardo Calvo, que también llama a declarar a Quiles ese mismo día a las 10.00 horas. Una hora después será el turno de Gómez como querellada.

Quiles denunció a la esposa del presidente por un presunto delito de acusación o denuncia falsa tras archivarse la de Gómez contra él, al que acusó de invadir su esfera privada.

Aquella causa fue archivada el pasado mayo al no poder acreditarse que los hechos fueran constitutivos de infracción penal, puesto que en las grabaciones del incidente "no se aprecian las conductas denunciadas", señaló un juez.

Los hechos sucedieron el pasado 29 de abril, cuando la esposa de Pedro Sánchez se encontraba en una cafetería y Quiles accedió al local, interpeló a Gómez y comenzó a grabarla con su teléfono móvil.

El propio Quiles publicó un vídeo del incidente en el que aparecía la mujer de Sánchez tratando de abandonar el lugar mientras dos acompañantes forcejean con él e intentan que deje de grabar.

Fuentes del Gobierno señalaron entonces que las imágenes difundidas por el comunicador estaban "editadas" y que había "una parte que no está publicada". Así, señalaron que Quiles impidió a Gómez salir del establecimiento en un acto que tildaron de "acoso".