El juez envía a prisión a 23 detenidos del barco con 30 toneladas de cocaína, uno de los mayores alijos de la historia

Archivo - Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha enviado a prisión provisional a 23 personas relacionadas con el carguero interceptado cerca de Canarias el pasado fin de semana que transportaba más de 30 toneladas de cocaína, una de las mayores incautaciones de la historia de esta sustancia.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado ha tomado esta decisión después de que los arrestados pasaran a disposición judicial este mismo miércoles.

Moreno les imputa la autoría de presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal, en una causa que, hasta el momento, sigue bajo secreto de sumario.

El barco fue interceptado cerca del Sáhara Occidental y conducido posteriormente a Canarias. Sobre esta intervención, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que las primeras observaciones apuntaban a que se trataba de una de las aprehensiones de cocaína "más importantes" no solamente "a nivel nacional, sino a nivel internacional".