El juez escucha mañana al socio de Zapatero que implica al expresidente en el rescate de Plus Ultra

Archivo - El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, tiene previsto interrogar este martes como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero y que en la víspera aseguró que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.

A través de un escrito dirigido al juez este lunes y al que tuvo acceso Europa Press, el empresario se mostró dispuesto a "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan".

Martínez Martínez es dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de la causa por los pagos bajo sospecha que habría realizado a Zapatero, a quien el juez sitúa como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, por lo que imputó al exdirigente socialista.

La defensa de Martínez Martínez indicó en su escrito que uno de sus primeros clientes fue Plus Ultra y que la primera noticia que tuvo sobre la aerolínea fue en mayo de 2020, "cuando Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía".

"Y, en efecto, el 16 de mayo de 2020 se pusieron en contacto con él los señores (Julio) Martínez Sola y (Roberto) Roselli", presidente y CEO de la aerolínea respectivamente y también imputados en la causa, que "le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación", relató.

Su abogada indicó que el empresario "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada", sino que "su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor".

"En su faceta de consultor, era Zapatero quien marcaba los pasos a seguir" y "sugirió" a directivos de Plus Ultra que "enviaran una carta, de su parte, al vicepresidente del Banco de Santander, señor (Juan Manuel) Cendoya, para la concesión de un crédito ICO", expuso. "También, según le dijo Roselli, solicitaron financiación a la entidad La Caixa" pero "ninguna de esas vías dio resultado", apostilló.

ZAPATERO LE COMUNICÓ QUE LA SEPI DABA EL RESCATE

La letrada recordó que el 3 de julio de 2020 se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, a partir de entonces, "las gestiones de Plus Ultra se dirigieron a la obtención de la ayuda".

Fue el 30 de julio, según añadió, cuando se firmó un contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante en el que "se acordaron unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el IVA".

"Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando Zapatero", afirmó.

Y "adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación", el 19 de enero de 2021 se firmó un contrato entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, una de las empresas señaladas por el juez, "mediante el que la primera se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida", agregó.

E indicó que su labor "consistió fundamentalmente en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada" y expresa que "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado Zapatero", que el 26 de febrero le "comunicó" que "la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra".

De forma inmediata, según expresó, Martínez Martínez "lo puso en conocimiento de los principales accionistas de la compañía aérea, Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes". "Y, en efecto, la concesión del crédito se aprobó en Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021, previa aprobación del FASEE el 2 de marzo", abundó.

"En cuanto al cobro de los honorarios pactados en el contrato entre Idella y Plus Ultra, por la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas" con él, añadió.

La abogada resaltó que "la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado".

Y añadió que, tras el "éxito" de esa operación, se mantuvo la relación entre su empresa y la aerolínea, siendo los trabajos realizados después "fundamentalmente relacionados con cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa", y que "en su gran mayoría se facturaron a través de empresas vinculadas con Plus Ultra y con Martínez Martínez".

RECEPTOR Y EJECUTOR DE LAS INSTRUCCIONES DE ZAPATERO

En el auto en el que imputó a Zapatero, el juez situó a Martínez Martínez como interlocutor habitual de los clientes de la presunta red, como supuesto receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.

Calama subrayó que Análisis Relevante pagó un total de 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a la sociedad What The Fav, esta última de las hijas del expresidente, por unos trabajos que, según el magistrado instructor, habrían sido ficticios y ocultarían, en el fondo, una contraprestación económica por su influencia para la concesión del rescate público a la aerolínea.

Durante su declaración como imputado, Zapatero reconoció haber recibido pagos de la sociedad de Martínez Martínez a cambio de la realización de trabajos de consultoría y negó que el empresario fuera su "testaferro" ni su "asistente". "Eso es radicalmente falso", resolvió el exdirigente socialista.

Y aseguró que la sociedad de sus hijas realizó trabajos de 'marketing' para la empresa de Martínez Martínez, enmarcando ahí los pagos que realizó Análisis Relevante y defendiendo que What The Fav no era instrumental, sino que realmente tenía actividad.

PAGOS ANUALES DE 90.000 EUROS

Zapatero reconoció al magistrado que fue él quien le propuso a su socio que sus hijas podían "prestar una colaboración formal con Análisis Relevante" con su agencia digital de comunicación.

El expresidente destacó que conoció a Martínez Martínez, con quien ha mantenido "una buena amistad", en 2011, y que en el año 2020 comenzó "una relación profesional" con él y su empresa Análisis Relevante realizando labores de "consultor principal".

Asimismo, indicó que no firmó ningún contrato con dicha consultora, sino que era "un acuerdo, dada la confianza" que tenía con Martínez Martínez, a lo que el juez le replicó que eso no era "normal", subrayando: "Obviamente es mi opinión, y normalmente también la de Hacienda". El acuerdo incluía un pago anual de 90.000 euros, dijo Zapatero.

Según el juez, hubo una comida entre el empresario y Tomás Guerrero, a quien el expresidente calificó como "un compañero del PSOE". Para la celebración de esa cita "intervino" el entorno del presidente: primero su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se encargó de "avisar" a Martínez Martínez, y luego un escolta del exdirigente socialista, que fue quien hizo la reserva.

El magistrado vincula esta comida con la creación de una empresa 'offshore' en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) por orden, supuestamente, de Zapatero, a través de la cual se habría canalizado el cobro de presuntas comisiones ilegales por su supuesta mediación en el rescate. Al respecto, el exlíder socialista dijo que nunca habló con nadie sobre la creación de ninguna sociedad 'offshore'.