Archivo - La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado mantener la declaración como testigo de Cintia Rocho, la mujer que asegura que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le habló de "eliminar" a Beatriz Biedma, la jueza que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, porque considera que "podría poseer conocimiento" sobre el 'caso Leire'.

Así, Pedraz ha rechazado mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press el recurso de Sáenz de Tejada contra la declaración como testigo el próximo 24 de noviembre de Rocho, una mujer supuestamente vinculada a un presunto clan de narcotráfico de Badajoz.

El juez argumenta que Rocho "podría poseer conocimiento directo o indirecto sobre hechos relevantes", en el marco de la causa en la que investiga una presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante del partido Leire Díez.

Cintia Rocho declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según relató la mujer, era "causarle daño físico".

Biedma impugnó el recurso del exmagistrado investigado al señalar que la declaración de Rocho es "plenamente pertinente, útil y necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados".

En concreto, con esta declaración la defensa de Biedma busca esclarecer "la existencia y alcance de las comunicaciones" que aparecen en los informes de la UCO, "la identidad de quienes intervinieron en ellas; el contexto en que se desarrollaron; el contenido de las manifestaciones realizadas, y su eventual conexión con los hechos objeto de investigación".

Por su parte, Sáenz de Tejada recurrió la declaración de Rocho "por no tener relación alguna con los investigados ni con los hechos objeto del presente procedimiento".

Al declarar el pasado octubre, Sáenz de Tejada aseguró que no contactó con Rocho para pedirle "eliminar" a Biedma y que se referiría a "un proceso judicial evidentemente". "Cintia Rocho es una ensoñación de alguien y lo ha vinculado a esto", afirmó a los periodistas después de comparecer como imputado en la Audiencia Nacional.