El juez prorroga el 'caso Montoro' hasta enero de 2026 para interrogar al exministro y al resto de investigados

Archivo - El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro, ante la comisión de Investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’, en el Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Sostiene además que si no amplía el plazo estaría "impidiendo" a los investigados solicitar diligencias de investigación

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez del 'caso Montoro' ha acordado prorrogar el plazo de investigación hasta enero de 2026 para poder tomar declaración a "todos los investigados", incluido el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro entre una treintena de personas.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, el juez Rubén Rus, precisa que también tiene pendiente recibir un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria.

El instructor explica que dado el estado de la investigación es necesario ampliar el plazo de instrucción seis meses más. "De no hacerlo, se estaría impidiendo a los investigados la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias de instrucción", apunta.

De igual forma, señala que "es previsible" que del contenido de las declaraciones de los investigados surja "la necesidad de acordar nuevas diligencias de instrucción que en este momento no pueden ser acordadas" al no saber qué declararán los imputados.

El juez recuerda que se trata de una investigación "sumamente compleja" que ha "puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico", consultora cofundada por el propio Montoro, "que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

En esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, el instructor investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.