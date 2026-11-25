Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha revocado el tercer grado que el Gobierno vasco concedió al dirigente de ETA Henri Parot por la "extrema gravedad" de los delitos por los que fue condenado y ha acordado que se mantenga en el régimen de semilibertad en que se encuentra actualmente.

Lo hace en un auto recogido por Europa Press en el que estima un recurso de la Fiscalía contra el tercer grado concedido a Parot y, al mismo tiempo, plantea una reforma legal para que las víctimas de delitos de terrorismo puedan recurrir resoluciones como los permisos de salida o las clasificaciones en tercer grado, al contrario de lo que ocurre ahora.

La resolución inadmite la personación de las víctimas de este procedimiento, pero acuerda trasladarles la correspondiente información conforme a lo establecido en el Estatuto de la Víctima del Delito.

Respecto al caso de Parot, Castro señala que lleva 35 años en prisión, ha reconocido la actividad delictiva y el daño causado y está participando en actividades de voluntariado desde octubre de 2025.

Sin embargo, el magistrado respalda los argumentos de la Fiscalía, para quien la concesión del tercer grado resulta "precipitada", teniendo en cuenta que ya disfrutaba del régimen de semilibertad y que resulta "imposible prescindir de la extraordinaria gravedad de la trayectoria del interno", condenado por acciones terroristas que provocaron la muerte de 39 personas, como el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza del 11 de diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas once personas, cinco de ellas niñas.

"EXTREMA GRAVEDAD" DE LOS DELITOS

En ese sentido, Castro subraya que no puede obviarse la "extrema gravedad" de los hechos delictivos, el "elevadísimo" número de víctimas mortales y el impacto que han producido en sus familias, amigos y en la propia sociedad. "Estas circunstancias no pueden quedar excluidas de la valoración que se efectúe a la hora de la clasificación en tercer grado", arguye.

El magistrado pone de manifiesto que Parot cumple condena por "numerosos delitos de terrorismos, asesinatos, homicidios, estragos, atentados y lesiones, además de una condena posterior por colaboración con banda armada".

"En particular, es un hecho notorio que las condenas impuestas traen causa de su integración operativa en la organización terrorista ETA y de su participación en múltiples acciones terroristas que provocaron la muerte de 39 personas", recuerda, subrayando que el límite máximo de cumplimiento es, en su caso, de 41 años.

Por estos motivos, Castro adopta la decisión de revertir la decisión del Gobierno vasco, reconociendo al mismo tiempo que no se aprecian "factores de inadaptación" y valorando el actual pronóstico de reincidencia como "bajo"

PERMITIR A LAS VÍCTIMAS SER PARTE DEL PROCEDIMIENTO

Por otro lado, el juez aborda por qué no es posible admitir la personación de las víctimas en esta fase del procedimiento y propone la posibilidad de una reforma legal que pueda permitirles personarse en casos que afecten a sus intereses.

"Que la víctima tenga una protección especial por parte del Ministerio Fiscal no debiera impedir que en aquellos casos en que la resolución administrativa o judicial afecte a sus intereses, especialmente en delitos cometidos con violencia o intimidación y considerare que supone un riesgo para su seguridad, se les permitiera ser parte en el procedimiento", señala.

A su juicio, la intervención de la Fiscalía en protección y garantía de los derechos de las víctimas "no debe ser causa incapacitante para que esta pudiera recurrir aquellas resoluciones para las que no existe actualmente previsión legal, como permisos de salida, aplicación del art.100.2. RP, clasificación en tercer grado".

En el contexto actual, explica el juez, la ley excluye el derecho de las víctimas a recurrir los beneficios penitenciarios, los permisos de salida o la clasificación en tercer grado, como ocurre en este caso.

Por este motivo, explica que el recurso planteado por las víctimas excede de la legitimación que se les otorga en el mencionado Estatuto, puesto que para recurrir una clasificación en tercer grado sólo están legitimados el preso y la Fiscalía.

CASA-CUARTEL DE ZARAGOZA Y OTROS ATENTADOS

Se trata del miembro de ETA que propició la conocida como 'doctrina Parot', establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y que determinó que los beneficios penitenciarios se aplicaran individualmente sobre cada una de las penas por las que hubieran sido condenados, y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.

El rastro de terror de Parot incluye atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales --cinco de ellas niñas-- mediante la colocación de un coche bomba cargado de explosivos.

Cometió una decena de atentados en Madrid, varios contra militares, o los que acabaron con la vida de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto en 1986 y el de la fiscal Carmen Tagle en 1989. Los atentados de Parot se extendieron por otras localidades como Granada, donde asesinó a Conrada Muñoz Herrera, que recibió una carta bomba dirigida a su hijo, funcionario de prisiones. El primero por el que fue condenado lo perpetró en Irún en 1978, matando al empresario José Luis Legasa Ubiría.

Henri Parot ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y cumple condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo. Cumplió las tres partes de la condena en febrero de 2020 y, según Prisiones, "acepta la legalidad penitenciaria".