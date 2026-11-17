Archivo - El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante una rueda de prensa, a 28 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).- Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales del pasado mes de julio, ha aplazado al próximo 1 de diciembre la declaración como imputado del exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma Miguel Ángel Pérez Triano.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, la magistrada pospone la que supone la primera declaración como imputado en la causa en la que Tardón investiga un presunto delito contra la paz y la independencia del Estado.

El exdelegado del Gobierno dimitió el pasado septiembre, una decisión que, según él mismo dijo, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres. Dejó la política, adujo, porque su familia "no se merece esta presión".

En paralelo, la magistrada Tardón ha dado tres días a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta para que identifique a un confidente que habría alertado de movimientos inusuales en Castillejos, localidad marroquí que hace frontera con Ceuta, en los días previos a la entrada masiva.

En una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Tardón remarca la "urgencia" del requerimiento después de que haya transcurrido un plazo "excesivo" desde que lo pidiera por primera vez.

Tardón solicitó este extremo tras la declaración como testigo de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, quien aseguró que este hombre habría proporcionado información relativa a la situación de Castillejos en días anteriores al 30 de julio.

El confidente también habría detallado la existencia de concentraciones de personas y otras circunstancias con carácter previo a la entrada masiva, según la instructora.