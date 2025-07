Una jueza archiva la denuncia del Senado contra la expareja de Koldo García por no acudir a la comisión de investigación

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid ha acordado archivar provisionalmente una denuncia del Senado contra Patricia Uriz, expareja de Koldo García, por no comparecer el pasado 20 de febrero en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'.

A través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Inmaculada Lova decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, "sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado".

La jueza explica que recibió las actuaciones por la denuncia de la Cámara Alta por un presunto delito de desobediencia y señala que Uriz "no fue citada personalmente para que compareciera en la sesión que estaba prevista" para el 20 de febrero, "habida cuenta de que la citación se efectuó por correo certificado" a un familiar de García.

"No habiéndosele efectuado el requerimiento personalmente a la investigada, no pudiendo, en consecuencia haber comparecido, solicitado su aplazamiento, o presentar excusa en tiempo y forma", señala.

Para la jueza, que relata que se recibió declaración a la investigada el pasado 5 de junio, no está "debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa", por lo que decreta el sobreseimiento provisional.

Cabe recordar que la expareja del exasesor ministerial no acudió ese día a la comisión sobre la presunta trama de corrupción alegando que no había sido notificada a comparecer, algo que negó el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez, que avanzó que llevaría esa incomparecencia a la Fiscalía. Uriz sí que acudió a su segunda citación, aunque se acogió a su derecho a no declarar.