PSOE-A pide explicaciones en el Parlamento del gerente del Estadio de La Cartuja investigado y de Patricia del Pozo

El Grupo Socialista quiere que la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo (PP-A), y el gerente de la sociedad pública que gestiona el Estadio de La Cartuja de Sevilla, Daniel Oviedo, comparezcan en el Parlamento andaluz al hilo de la "investigación" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "implica directamente a los dos máximos responsables" de dicha sociedad "por una gestión" que presuntamente "vincula los fondos públicos de la Junta de Andalucía con la trama del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales".

Así lo ha señalado este martes el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que se ha hecho eco de una información avanzada por el diario digital 'El Confidencial' y confirmada por Europa Press, acerca de la decisión de la jueza del 'caso Supercopa' de declarar como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Mario Jiménez ha advertido de que detrás de este caso habría "una subvención de casi cinco millones de euros que se detrajeron de los fondos de educación de la comunidad autónoma de Andalucía para acometer unas obras en un estadio de fútbol", y con esta investigación se podría concluir que "el dinero de las guarderías de los niños andaluces terminó, o pudo terminar, en los bolsillos de la trama de Rubiales".

Desde el PSOE-A quieren que "se den explicaciones" desde la Junta, para aclarar cuestiones como "por qué se le quitó al consejo de administración" de la sociedad del Estadio de La Cartuja, que cuenta con "una amplia representación institucional", la "capacidad de decisión sobre los gastos" de dicha organización estatal "para abordar las obras que se planificaron en aquel momento del estadio" hispalense.

Y es que, según ha abundado Mario Jiménez, al presidente y al gerente de la sociedad del Estadio de la Cartuja se les otorgó "toda la capacidad de disposición económica y de gasto sobre las obras que había que abordar" en dicha infraestructura.

Además, el representante socialista ha apuntado que "parece ser que existe o existía un convenio, que en ningún momento se pone a disposición de los miembros del consejo de administración, por el cual la sociedad Estadio de la Cartuja estaba obligada a tener en cuenta la opinión y decisión de la Federación Española de Fútbol a la hora de decidir a quién se le contrataban las obras".

Mario Jiménez ha remarcado que "estamos ante un procedimiento que ahora está investigando un juzgado en la Comunidad de Madrid --la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda-- que "ya implica a dos cargos de la Junta de Andalucía" gobernada por Juanma Moreno (PP-A), y ante la que desde el PSOE-A no van a quedarse "cruzados de brazos", según ha advertido.

En ese sentido, ha señalado que quien era el presidente de la sociedad del Estadio y secretario general de Deportes, José María Arrabal, que "ya no forma parte de la estructura de la administración de la Junta de Andalucía, sino que se fue a la empresa privada y tendrá que responder ante los juzgados" por este asunto, pero el gerente, Daniel Oviedo, sigue ocupando dicho cargo, y desde el Grupo Socialista quieren que "dé explicaciones en el Parlamento".

Así lo ha señalado el portavoz socialista, que ha explicado que su grupo va a "estudiar los mecanismos del Reglamento para solicitar la comparecencia de Daniel Oviedo en el Parlamento de Andalucía, toda vez que la administración de la Junta de Andalucía tiene al menos un 40 por ciento del accionariado de esa sociedad".

Además, ha anunciado que el Grupo Socialista va a pedir la comparecencia de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, quien además era titular del departamento de Educación de la Junta "cuando se detraen los cinco millones de euros de los fondos públicos de educación de los niños andaluces para destinarlos a esta cuestión" vinculada al estadio, según ha apuntado Mario Jiménez para justificar que desde el PSOE-A quieran que dé "explicaciones también en el Parlamento", por lo que van a pedir su comparecencia "en la comisión correspondiente".

"Se trata de fondos públicos, de recursos de la educación pública, y sería muy grave que altos cargos de la Junta de Andalucía hayan participado directamente en una trama encabezada" por Luis Rubiales y que "hayan podido presuntamente beneficiarse de su posición al frente de una institución pública para tomar decisiones que no han defendido el erario público", sino que "puede ser que hayan defendido exclusivamente el patrimonio privado de manera ilegítima de algunos cuantos".

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Además, Mario Jiménez ha indicado que al Grupo Socialista le "gustaría tener" el referido "convenio" que firmó el por entonces secretario general de Deportes de la Junta "con la Federación Española de Fútbol", que desde el PSOE-A han pedido "en reiteradas oraciones" y van a volver a reclamar, según ha confirmado el parlamentario socialista.

Ha precisado que desde el PSOE-A quieren "conocer ese convenio, qué hay detrás, si es verdad que al final fue la propia federación y, por lo tanto, el señor Rubiales quien decidió, más allá de cualquier criterio de contratación objetivo, a quién debería darse esa contratación y esos recursos".

CONTRATOS DEL SAS

Por otro lado, Mario Jiménez ha aludido en su rueda de prensa a otra información de este martes, en este caso de 'eldiario.es', que, en su opinión, "tiene una enorme trascendencia en términos políticos y que da una idea de la gravedad de lo que ha ocurrido con la trama del SAS --Servicio Andaluz de Salud-- en la gestión de los recursos públicos durante y después de la pandemia" de Covid-19, y de "la gestión negligente y posiblemente malversadora de recursos públicos que se ha producido por el Gobierno del PP-A" en relación a la sanidad andaluza.

Mario Jiménez ha señalado que, según dicha información, "el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se enfrentó a la Intervención del Servicio Andaluz de Salud para quitar de en medio los controles y las advertencias que, claramente, ponían en evidencia que se estaba poniendo en peligro y produciendo un quebranto de los fondos públicos" de la comunidad autónoma.

Y es que, según ha apuntado, el Consejo de Gobierno decidió sustituir el control previo por el control financiero permanente tras un "reparo" que planteó, en agosto del año 2020, la Interventora General del SAS a "una propuesta de gasto de casi 30 millones de euros", y esa decisión permitió a la Junta "empezar a gastar sin control previo cientos de millones de euros del Servicio Andaluz de Salud".

Según ha denunciado Jiménez, en este caso se ve la "trama" que presuntamente habrían urdido desde la Junta para "gastar sin control el dinero del SAS, y mandarlo sin publicidad y sin concurrencia, a dedo, a sus amiguetes de las empresas sanitarias".

El diputado del PSOE-A ha anunciado que el Grupo Socialista va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Blanca Pons, que era la interventora general del SAS en agosto de 2020 cuando se firmó dicho reparo "para prevenir de lo que estaba pasando" y para que, con sus explicaciones, pueda "poner en evidencia que estamos ante una trama corrupta de un Gobierno corrupto que, de manera intencionada, premeditada, urdida con antelación, decidió apartar los controles para poder disponer libremente, sin control, a dedo, sin publicidad, sin concurrencia, de cientos de millones de euros de los fondos públicos de Andalucía", según ha zanjado Mario Jiménez.