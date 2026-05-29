La jueza envía a prisión a un detenido de la operación antiterrorista de Alicante y deja al resto en libertad

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en Madrid. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha enviado a prisión provisional sin fianza a uno de los detenidos en la operación antiterrorista de este jueves en Alicante, que se saldó con diez arrestos, y ha dejado al resto en libertad, aunque ha acordado la prohibición de salida del territorio nacional para uno de ellos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La magistrada investiga a los arrestados, todos ellos ciudadanos de Europa del Este, por presuntos delitos de terrorismo, financiación del terrorismo y autoadoctrinamiento.

Como medida cautelar, el magistrado ha impuesto a los que han quedado en libertad la obligación de comparecer de manera recurrente a firmar en el juzgado más cercano.

La Policía Nacional lanzó el operativo en las localidades de Alicante, Xixona y la zona de Torrevieja y Orihuela Costa, en la comarca de la Vega Baja.

El dispositivo, ordenado por la Audiencia Nacional, fue llevado a cabo por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) y contó con el apoyo de otras unidades policiales de élite, como el Grupo Especial de Operaciones (GEO).