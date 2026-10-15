La jueza que investigó al hermano de Sánchez denuncia que Sáenz de Tejada le persiguió en coche tras declarar en la AN

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Matias Chiofalo - Europa Press



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha denunciado ante la Policía Nacional que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le persiguió en coche después de que ella declarara como perjudicada en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'.

Así consta en una denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press, que el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, ha incorporado a la causa, en la que Biedma ha interpuesto ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Extremadura, en la que explicó que los hechos habrían ocurrido sobre las 19.15 horas del pasado 8 de octubre, el mismo día que declaró como perjudicada en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'.

Según la denuncia, Biedma iba conduciendo de camino a su casa de Badajoz desde el aeropuerto de Talavera de la Real, en compañía de sus hijas, cuando una de ellas le avisó de que "un coche de color blanco", sin poder identificar la matrícula, se había puesto en paralelo a su vehículo. Ese coche "iba ocupado por Sáenz de Tejada", de acuerdo al escrito.

Biedma indicó a la Policía que "desconoce cómo esa persona ha podido tener conocimiento" de que "iba a realizar ese trayecto en ese momento", por lo que teme que "pudieran haber colocado algún tipo de localizador o dispositivo GPS en su vehículo".

Asimismo, la jueza denunció que Sáenz de Tejada continúa publicando vídeos en su canal de Youtube, 'Magistrado Anticorrupción TV', "donde manifiesta que no retira ninguna de las expresiones realizadas en sus vídeos anteriores" y "montó una campaña de desprestigio" en su contra.

"Desconociendo el alcance que pueda derivar todo este tipo de acciones, tanto de amenazas vertidas en grupos de Facebook, por los vídeos de Youtube, como las visitas realizadas al colegio donde estudian sus hijos o el seguimiento indicado anteriormente al ir a su domicilio desde el aeropuerto", señaló, para añadir que "teme por su integridad fisica, así como por la de sus hijas y que dichas amenazas pudieran consumarse".

Pedraz imputó al exjuez como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral, accediendo así a la petición de Biedma, que lo había solicitado después de declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso de Sáenz de Tejada.

La Guardia Civil vincula a Sáenz de Tejada con la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

La jueza cuenta desde este miércoles con un dispositivo de seguridad y de protección establecido por la Policía Nacional "aplicando los protocolos oportunos", según informó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situó en un informe el punto de partida de las presuntas acciones contra Biedma en un contacto de agosto de 2024 mantenido entre los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset, en el que el segundo le habría preguntado al primero "si disponía de algún contacto en Badajoz, concretándose dicha solicitud en relación con el exmagistrado Sáenz de Tejada", para los agentes.

En agosto de 2024, se creó un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y viajes', del que formarían parte Dolset, Díez, Parra y Sáenz de Tejada, que a la postre habría sido "la principal vía de comunicación empleada en lo que respecta a esta línea de actuación", según los investigadores.

Asimismo, la UCO plasmó en un informe una declaración testifical de una mujer identificada como Cintia Rocho, supuestamente vinculada a un clan de Badajoz dedicado al narcotráfico. En ella, Rocho aseguró que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla".