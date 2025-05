Achaca al PP un "mal entendido entusiasmo patriótico": "Las patrias no están por encima del Derecho"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha mostrado convencido en el Congreso de que el expresidente Mariano Rajoy avaló la llamada 'Operación Cataluña' y de que su ministro Jorge Fernández Díaz ordenó que se "inventasen" pruebas contra políticos independentistas. También ha dicho que en ese tiempo a él le pincharon el teléfono móvil, pero no con el programa israelí Pegasus, puesto que cuando se empezó a utilizar ese software él ya estaba en la cárcel y no podía usar su dispositivo.

Así lo ha asegurado este lunes en su intervención en la comisión que investiga las 'cloacas' del Estado y sus maniobras contra el independentismo, donde ha señalado que no cree que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ordenase a un juez que "inventase" pruebas en su contra si no lo hacía "sin consentimiento" del entonces jefe del Ejecutivo.

El compareciente ha explicado que él se dio cuenta en su día de que tenía el teléfono "pinchado" porque a veces antes de que pudiera hablar con la persona a la que llamaba "saltaba una grabación de la conversación que había tenido antes", pero ha especificado que empezó a notar que le espiaban "mucho antes" de que se empezase a utilizar por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 'malware' israelí.

"Probablemente por 'Pegasus' no fue infectado porque cuando se utilizaba 'Pegasus' yo estaba en la cárcel y no tenía móvil", ha detallado, antes de que el socialista Manuel Arribas le informara de que, según consta en una de las causas abiertas contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la "policía patriótica compró un sistema muy parecido a Pegasus en el año 2014 con fondos reservados". "No sé con qué mecanismo grababan, pero que grababan, seguro", ha añadido el compareciente.

"Cuando lo han creído necesario, no han dudado en saltarse los procedimientos democráticos. Lo han hecho con el espionaje ilegal", ha agregado en otro momento el exvicepresidente de la Generalitat, quien ha aprovechado para deslizar que el espionaje "sigue sin cumplir en la actualidad ninguna de las condiciones impuestas por la Comisión de Venecia", porque "no se informa a las personas que han sido espiadas una vez se acaba el espionaje". "No hay garantía alguna. Hay un incumplimiento sistemático de las normas de la Comisión de Venecia", ha incidido.

Pero el grueso de su comparecencia se ha centrado en la 'Operación Cataluña' con la que, según ha denunciado, los máximos responsables del PP "vulneraron los principios generales del Derecho y las buenas prácticas de cualquier democracia desde un malentendido entusiasmo patriótico". "Olvidaron que las patrias no están por encima del Derecho", ha afirmado.

NOS INHABILITAN PARA GANARNOS "FUERA DE LAS URNAS"

"Conscientes de su incapacidad para ganarnos en las urnas, han necesitado utilizar todo tipo de herramientas no democráticas y en contra del Estado de Derecho", ha dicho, poniendo como ejemplo su propia inhabilitación. "Nos mantienen inhabilitados para que no nos podamos presentar a unas elecciones. Como se saben incapaces de ganarnos en términos democráticos pretenden ganarnos fuera de las urnas", ha enfatizado.

Junqueras ha dado por constatado que Fernández Díaz ordenó a jueces que, dado que no encontraba pruebas contra él, las "inventasen". "Y algunos jueces inventaron. La mejor prueba de que no nos hemos de avergonzar nunca de nada es que, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, no encontraron nunca nada. No solo no encontraron cuando buscaban, es que ni siquiera consiguieron construirlo cuando lo inventaban", se ha jactado Junqueras.

Asimismo, se ha referido a los "elementos" del Estado "y también del PSOE" que, ha dicho, "hicieron todo lo posible para impedir" que él y los demás procesados por el 'procés' pudieran ejercer su "función democrática" tras ser elegidos diputados nacionales.

Junqueras ha revelado que un dirigente político, del que no ha dado ni el nombre ni el partido, se le acercó el día que acudió al Congreso esposado para tomar posesión de su escaño y le dijo que sentía lo que le estaba pasando, pero que no lo podía reconocer en público porque perdería muchos votos.

NO NECESITA PERDÓN SINO JUSTICIA

Al contrario que el exalcalde de Barcelona Xavier Trias que en la sesión matutina de la comisión había reclamado que le pidieran perdón por haberle atribuido una falsa cuenta de Suiza, Junqueras ha explicado que él no necesita que nadie se disculpe con él, sino que se haga Justicia.

En este contexto, ha recalcado a los miembros de la comisión que tienen "el deber político y moral" de llevar a Fiscalía "todas las conclusiones de todas las evidencias y todas las mentiras que se han pronunciado" en las comparecencias que, a su juicio, "son muchas".

El diputado de Junts Josep Pagès le ha sugerido que se sume a la querella impulsada en Andorra por el Instituto de Derechos Humanos andorrano por el caso BPA. Junqueras no se ha cerrado si sus abogados lo consideran oportuno pero ha indicado que si tuviera presentarse a todos los casos en los que le han intentado implicar no daría "abasto".

SU EXPERIENCIA EN LA CÁRCEL

En distintos momentos Junqueras ha rememorado su paso por la cárcel. El diputado de Bildu Jon Iñarritu le ha preguntado por su experiencia en las cárceles madrileñas de Estremera y Soto del Real. "El hecho de que nos quitasen la calefacción en pleno invierno, que nos cerrasen las ventanas y que nos pasásemos siete semanas seguidas con el agua que se congelaba dentro de la celda, evidentemente no era necesario en un Estado democrático", ha contestado.

También ha revelado que durante su estancia en prisión le dio clase a personas tan conocidas como el extesorero del PP Luis Bárcenas o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, pero que sólo pudo ilustrarles sobre Física, pero no sobre Matemáticas, Historia o Filosofía porque se lo prohibieron.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro ha recriminado a Junqueras su "victimismo" y le ha recalcado que "delinquió". "Delinquió contra el orden constitucional y sufrió las consecuencias", le ha dicho no sin reconocerle la "hombría de bien" de quedarse en España "a cargar con las consecuencias", no como Carles Puigdemont o su compañera de ERC Marta Rovira.

También le ha acusado de haber malversado. Previamente, Junqueras había tachado de "absurda" su condena por ese delito. Según ha relatado, durante el Gobierno de Rajoy el control de los pagos era "brutal" y "hasta la más mínima factura era revisada".

"El Ministerio (de Hacienda) conocía perfectamente que no se destinó ni un céntimo de euro público a la celebración del referéndum", ha remarcado, tras indicar que siempre aprovechaba para advertir al Ejecutivo central de que iban a hacer un referéndum. "Quizás no se lo creyeron", ha ironizado.