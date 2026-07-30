La Junta de Portavoces de Ceuta censura "la actitud pasiva" del Gobierno ante la crisis migratoria

Junta de Portavoces de Ceuta con el presidente, Juan Jesús Vivas en el centro. - GARIELA SARDÁ NUÑEZ

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta ha censurado la actitud pasiva" del Gobierno ante la crisis migratoria que vive la ciudad en las últimas horas.

En un comunicado, este órgano --compuesto por PP, PSOE, Vox y los localistas MDyC y Ceuta Ya!-- considera "imprescindible que el Ejecutivo actúe con la urgencia, contundencia y dimensión que exige una crisis de esta magnitud".

A juicio de la Junta, la respuesta ofrecida hasta el momento resulta "claramente insuficiente", por lo que insta a que haya un "compromiso más firme y una actuación inmediata".

Los partidos que componen la Junta ya reclamaron este jueves por la mañana al Gobierno central el cierre de la frontera y el despliegue del ejército.

Además, han informado de que se mantenía esta tarde la reunión extraordinaria con el Gobierno ceutí para evaluar la crisis migratoria que atraviesa la ciudad, que califican de "situación sin precedentes". "Está poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta institucional y generando una extraordinaria preocupación en el conjunto de la ciudadanía", han agregado en la nota.

Tanto la Junta como el Gobierno han incidido en que la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal en los últimos días, y de manera especialmente intensa durante las últimas horas, ha provocado una "presión sin precedentes, poniendo en jaque nuestra integridad territorial y soberanía, y planteando un desafío de enorme magnitud para la propia estabilidad de Ceuta".

Con todo, han trasladado a los ceutíes un "mensaje de calma, serenidad y confianza" y han subrayado que la ciudad ha demostrado en numerosas ocasiones su "capacidad para afrontar situaciones extraordinarias" y en este caso "sabrá estar a la altura de las circunstancias". "Con unidad, responsabilidad y determinación, superaremos esta difícil situación", finaliza el comunicado.