Junts avisa de que decidirá este lunes en su reunión de Perpiñán (Francia) cuál será relación con el PSOE

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado de que su partido decidirá este lunes en su reunión en Perpiñán (Francia) cuál será su relación con el Gobierno, a la vez que ha enfriado la posibilidad de apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez, esgrimiendo que tanto PP como PSOE tratan de la misma manera a Cataluña.

Preguntada en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, que ha recogido Europa Press, sobre si estarían dispuestos a votar 'sí' a una moción de censura del PP contra Sánchez, Nogueras ha respondido que la decisión de lo que hará Junts se tomará en la dirección ejecutiva convocada por Carles Puigdemont el próximo lunes.

"La decisión de lo que va a hacer Junts no la va a tomar nadie por Junts. La va a tomar Junts y la va a tomar el lunes en la dirección ejecutiva que está convocada", ha detallado la portavoz en la Cámara Baja del partido independentista.

A renglón seguido, ha subrayado que "si el PSOE tiene deberes pendientes con Cataluña y con los catalanes, el Partido Popular repite curso", descartando así unirse al PP en su pulso con los socialistas, a quienes reclaman que se pague a Cataluña "aquello que se debe".

"Los datos demuestran que tanto el PSOE como el PP, a lo largo de los años, han dado la espalda a Cataluña. Han incumplido con Cataluña, y no solo han incumplido, es que cada vez estrangulan más a los catalanes", ha añadido, recordando que los 'populares' son los que en 2017 aplicaron el artículo 155 a Cataluña y enviaron a la Policía Nacional "a meter palos a los ciudadanos que democrática y pacíficamente" iban a votar.

Por ese motivo ha pedido a "los partidos españoles" como PP y PSOE que "respeten a los catalanes" y a sus decisiones, porque "la gente está hasta las narices de todos".

PIDE AL GOBIERNO QUE PAGUE LO QUE DEBE

Con todo, Nogueras ha lamentado que, con los datos sobre la mesa, el Gobierno invirtió en 2023 "128 euros por ciudadano en Cataluña", mientras que dedicó "365 euros por cada ciudadano madrileño". En 2021, según ha afirmado, se pagaron "95 euros por catalán" y "306 euros por madrileño".

"Yo creo que el Gobierno Sánchez, el Gobierno español del Partido Socialista, no sienta bien a Cataluña, y en todo caso sí que sienta bien a Madrid y por lo tanto a Ayuso", ha proseguido, afirmando que lo que le sentaría bien a Cataluña es que "se pagara aquello que se debe y no pagar la mitad y el doble en Madrid".