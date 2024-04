Junts y ERC achacan a Illa una "pésima" gestión durante la pandemia y no entienden que encima presuma

El exministro cuestiona compras de la Generalitat, especialmente el precio de una UVI privada y un pago por adelantado de 35 millones



Junts y ERC han cargado este miércoles contra la gestión en pandemia del que fuera ministro de Sanidad y actual candidato del PSC, Salvador Illa, tachándola de "pésima" y "desleal" con las Comunidades Autónomas, y le han reprochado que, pese a ello, el dirigente socialista encime "alardeé" de su labor.

Ha sido durante la comparecencia de Illa, en la comisión de investigación del Senado por el 'caso Koldo', donde el senador de Junts, Joan Bagué, ha utilizado su tiempo de intervención para cargar contra la, a su juicio, "pésima" gestión de Illa al frente del ministerio.

También el senador de ERC, Joan Josep Queralt, ha aprovechado para sacar a debate algunos reproches a la actuación del extitular de Sanidad, ante lo cual Illa ha recordado algunos errores en la gestión de la Generalitat durante la pandemia.

Desde Junts han considerado que la gestión centralizada por la que optó Illa durante la pandemia es un "clarísimo ejemplo de deslealtad institucional". "Parece que no se confía ni en ayuntamientos, y sobretodo en los Gobiernos autonómicos", ha afeado.

Entre otras cosas, Bagué se ha dirigido a Illa para cuestionar la rigurosidad de su gestión teniendo en cuenta que hubo partidas de material que llegaron con "retraso" sin recibir penalización alguna o que en otros casos se "triplicase el precio del mercado al que compraban otras comunidades autónomas".

UN POCO DE HUMILDAD

"¿Pagar 3 millones de euros a una empresa de fabricantes de yeso por respiradores que luego parece que no llegan? ¿Esto es buena gestión?", cuestionaba el senador, para seguidamente pedirle al dirigente socialista "un poco de humildad".

Ante estas alegaciones Illa ha defendido su labor recordando la gestión de la Generalitat durante esos meses: "Podría hablarle de los incidentes que hubo en Cataluña con la empresa Basic Device, que tuvo que ir gente de la Generalitat a impedir que se pagaran 35 millones de euros por adelantado y tuvo que cancelarse la mitad del programa".

Illa también ha hecho referencia al precio que pagó Cataluña en la UCI privada, la cual, según ha dicho, se pudo utilizar porque su ministerio dio la orden de que todo el sistema sanitario se pusiera bajo la dirección de los consejeros de las CCAA.

¿HAY QUE FELICITARLE POR NO VIOLAR LA LEY?

Por su parte, el senador de ERC, Joan Josep Queralt, se ha dirigido a Illa para reprocharle en primer lugar que haga alarde de no haber cometido incumplimientos penales o administrativos. "¿Tenemos que felicitarle por no haber cometido irregularidades?", cuestionaba con ironía para recordar al candidato del PSC que "no puede alardear" haber cometido irregularidades.

También ha afeado al exministro de Sanidad que utilice como "excusa" el momento difícil que se vivía con la pandemia y que por ende se hacía lo que se podía. Para Queralt este argumento no es valido porque "no fueron tiempos difíciles solamente para las administraciones o para el sistema sanitario", sino que fue el colectivo civil el "más perjudicado" con esta situación.

Ante esto, en su tiempo de respuesta, Illa ha acusado a Queralt de "tergiversar" sus palabras porque "no hizo alarde de nada". "Yo fui preguntado por si había habido irregularidades y yo contesté las preguntas que se me hacían", ha defendido. Y en otro momento, ha dejado caer que ERC tiene un conseller condenado por contrabando de tacabo.

El tono se ha ido elevando, con un intercambio áspero de frases: "Desde luego se sabe la lección", ha ironizado el senado. "Aquí no va de saberse una lección ni nada --ha replicado el exministro--. Aquí va de comparecer ante ustedes para explicarles cómo funcionaba en unos momentos muy complicados. ¿Me entiende usted? ". Y Queralt le ha dicho que no: "Usted viene aquí a explicar su relato". "Vengo a explicar lo que pasó y lo que hicimos, lo que pasa es que no encaja con lo que usted le gustaría que hubiéramos hecho", ha zanjado Illa.