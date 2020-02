Junts exige las balanzas fiscales y PSOE y UP le ofrecen publicar "una información rigurosa y contrastable"

Ferran Bel, diputado de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados.

Ferran Bel, diputado de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Junts per Catalunya ha defendido ante el Pleno del Congreso una moción para exigir al Gobierno la publicación de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas, a lo que PSOE y Unidas Podemos, los partidos que forman el Ejecutivo, le han ofrecido a cambio dar a conocer "una información rigurosa y contrastable de las balanzas fiscales", que permita "un análisis lo más objetivo y posible de dicha información".

"No queremos información, sino las balanzas", ha respondido el portavoz de Junts Ferrán Bel ante la oferta, una enmienda presentada por los socios de Gobierno a la moción para apoyarla y que salga adelante. Bel ha dejado la puerta abierta a negociar el texto hasta el Pleno de mañana jueves, cuando se votará la iniciativa.

El diputado ha hecho hincapié en que se den a conocer las balanzas fiscales (las últimas son de 2014) con los dos enfoques de cálculo utilizados en el pasado, el de carga-beneficio y el de flujo-monetario. "Es así de sencillo y en aras a la transparencia, no para enfrentar territorios, que sería un error", ha añadido.

Ha asegurado que la propuesta que a cambio le presentan PSOE y UP le hace sospechar de la voluntad del Gobierno de hacer públicos estos instrumentos. "Y no quiero sospechar: es posible el acuerdo si hay voluntad clara de publicar las balanzas", ha insistido.

PSOE: "DEJEN ATRÁS LOS RECELOS"

La socialista Montse Mínguez ha pedido al portavoz de Junts que no dude y que deje "atrás los recelos y las sospechas", y ha asegurado que el objetivo "final" de la enmienda es la publicación de las balanzas. Si esta es también la pretensión de Junts podrá haber acuerdo, ha dicho la diputada, pero no será posible si se busca "una portada de diario diciendo que el Gobierno no quiere hablar".

ERC ha apoyado también la publicación de las balanzas fiscales y ha acusado al Gobierno de tener miedo a "cuantificar el déficit fiscal" de Cataluña. "Sean valientes para poner cifras al agravio", ha advertido el diputado Joan Margall.

Por parte de PP, Ciudadanos y Vox se ha advertido de que estos instrumentos se quieren utilizar como arietes del "España nos roba". "Les exigen las balanzas fiscales con el único interés de quebrar el sistema", ha dicho el 'popular' Miguel Ángel Castellón, que ha acusado al PSOE de estar dispuesto a aceptarlo y a "ser cómplice". "Han abandonado el mínimo sentido del Estado", ha dicho a los socialistas.

Por parte de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra ha dicho que cualquier balanza fiscal reflejará que los territorios con más renta per cápita aportan más, que esto a su juicio lógico se quiere convertir en "un agravio", por lo que se ha opuesto a la publicación de estos datos.

EL GOBIERNO "PAGARÁ SEGURO" EL IVA DE 2017

Ferran Bel ha defendido que la moción se ciñe "estrictamente" a la elaboración y publicación de las balanzas fiscales, pero que podía haber añadido otras reclamaciones relevantes como el cobro del IVA de 2017 por parte de las Comunidades Autónomas.

Al respecto de este asunto ha dicho que el Gobierno pagará "seguro" este dinero porque el PSOE ha apoyado una moción en el Senado a favor del abono inmediato. "Ya nadie se va a atrever a probar unos Presupuestos del Estado que no contemplen esta partida", ha dicho con cierta ironía.