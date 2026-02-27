Junts insiste al Gobierno que divida el escudo social y advierte de que no es un "buen mensaje" llamarles "ultraderecha"

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa en la sede de Junts, a 28 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Nogueras ha afirmado que el decreto ómnibus que la semana pasada tumbaron es historia - Junts - Archivo

Nogueras acusa al Ejecutivo de "librar una batalla ideológica" y "hacer campaña en vez de política"

Justifica el rechazo a topar precios en catástrofes porque es una medida propia de Venezuela o Trump

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha insistido al Gobierno para que trocee el decreto que recoge el 'escudo social' y excluya la moratoria antidesahucios para poder votar a favor del resto de medidas.

También ha advertido al Gobierno de que "no es un buena mensaje para la gente" acusarles de ser "la derecha o la ultraderecha" por "no estar al 100% de acuerdo" en todo, durante una entrevista este viernes en 'El programa de Ana Rosa' de 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Nogueras ha culpado al Ejecutivo de que las iniciativas no estén publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque "no le ha dado la gana o tiene otros intereses más allá de ayudar a la gente". También ha insistido en que sea el Estado quien se haga cargo de los impagos de los alquileres de las personas vulnerables.

La representante del partido que lidera Carles Puigdemont ha señalado que "podrán ocupar todas las poltronas pero no van a poder gobernar", en referencia a las palabras del expresidente en octubre de 2025. "Las medidas sociales por un lado y se aprueban sin problema, pero en el tema de las ocupaciones y de los impagos no hay consenso", ha reiterado.

MEDIDAS PROPIAS DEL "ESTADO VENEZOLANO" O "TRUMP"

La portavoz ha arremetido contra la medida del Ministerio de Consumo para limitar los precios de algunos servicios en situaciones de emergencia, como sucedió tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) cuando el precio de los alquileres de coches y los billetes de avión se dispararon.

Nogueras ha asegurado que la segunda medida rechazada este jueves por la Cámara Baja, junto a los votos del Partido Popular y Vox, es "una salvajada" propia de "un Estado como el venezolano" o de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. La líder independentista ha afirmado que es una "carta blanca al Gobierno español para poder intervenir los precios de todos los servicios y todos los bienes" y que una medida así "debe pasar por el Parlamento".