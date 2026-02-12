Junts mantiene su 'no' al decreto del escudo social, pese a aprobarse su ley contra la multirreincidencia

1051304.1.260.149.20260212132150 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante un Pleno en la Cámara Baja - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Junts se mantiene en su rechazo al nuevo decreto del escudo social que el Congreso debatirá y votará previsiblemente a finales de este mes y ha recalcado que la aprobación este jueves de la Ley de la Multirreincidencia "no cambia nada" en sus relaciones con el Gobierno, según confirmaron fuentes del partido que lidera Carles Puigdemont.

En Junts han mostrado su satisfacción por que el Congreso haya sacado adelante su ley con los votos, entre otros, del PSOE, PP y Vox, y apuntan que, con esta aprobación --que ahora deberá ratificar el Senado--, el partido no hace más que cobrarse lo que el Gobierno les debe.

Sostienen que, aunque esta ley se activara en la Cámara Baja a raíz de que anunciaran la ruptura del acuerdo de investidura, el PSOE no ha cambiado de posición con relación a Junts. Quizá sólo, han precisado las mismas fuentes, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado de creer que el partido no se atrevería a rechazar según qué asuntos con la ruptura de las relaciones a asumir que debe cumplir algunas de las reivindicaciones pendientes.

TEMAS PENDIENTES

Entre éstas se encuentra el traspaso a la Generalitat de Cataluña de la gestión de la inmigración, una iniciativa de Junts y PSOE que el Pleno del Congreso rechazó admitir a trámite, las balanzas fiscales, la amnistía y la ejecución presupuestaria.

Con todo, los de Carles Puigdemont han reiterado que no hay negociaciones con el Gobierno y, por tanto, dan por seguro que no habrá escudo social, en tanto que el Ejecutivo no ha sacado del nuevo decreto la medida para paralizar los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos los okupas e inquiokupas.

"Si no lo cambian, no habrá escudo social", insisten en Junts, que ni siquiera se plantean una abstención después del acuerdo que el Gobierno y el PNV suscribieron con medidas de apoyo a los pequeños propietarios afectados por la okupación porque ésta no se puede aplicar con carácter retroactivo y porque no arregla el problema.

LA OKUPACIÓN LES IMPORTA "UN PIMIENTO", SE QUEJAN

En el fondo creen al Gobierno del PSOE y Sumar este fenómeno le importa un "pimiento" y que lo único que persigue es que haya debate sobre el asunto y la sociedad vea la división entre izquierdas y derechas.

La ausencia de negociaciones también se extiende a los Presupuestos Generales de 2026, que también dan por seguro que no saldrán adelante porque Junts no lo apoyará y porque ni tan siquiera la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descolgado el teléfono para tantear el terreno con ellos.