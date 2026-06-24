Junts insta a Sánchez a "apartarse" y dejar paso a otro candidato a la investidura, ya que no adelanta elecciones

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso- Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ve al presidente Pedro Sánchez "tocado y hundido" y, como viene rechazando el adelanto de las elecciones generales, debería contemplar otra opción, la de "apartarse" y dejar paso a otro candidato a la investidura. "Nunca debe morir todo un pueblo por un hombre solo", ha señalado.

Nogueras sostiene que a la corrupción que azota su Gobierno y el PSOE se le une la falta de una mayoría parlamentaria que Junts propició al no ver cumplido el acuerdo de investidura y considera que ahora no es el momento de "aferrarse al poder por el poder" porque, según ha advertido, eso sólo hará más grande a la extrema derecha. "Y nosotros no queremos a la extrema derecha", ha dicho.

Por eso, los de Carles Puigdemont han reclamado a Sánchez una propuesta "atrevida" que confía en que medite "con serenidad" teniendo en cuenta que ya está "tocado y hundido", y es que siga el ejemplo del ya exprimer ministro británico Keir Starmer y dimita para dejar paso a otro candidato.

"Hoy no tiene ni mayoría ni legitimidad para ocupar el poder y a veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero nunca debe morir todo un pueblo por un hombre solo", ha justificado la independentista catalana parafraseando a Salvador Espriu.

EN EL GOBIERNO "TIENEN MIEDO A MOVERSE"

Nogueras ha dicho que durante el Pleno ha escuchado "muchas lecciones morales, muchas preguntas y muchas lamentaciones", pero ninguna propuesta para salir del actual bloqueo porque, según le ha soltado a Sánchez, "tienen miedo". "Tienen miedo a moverse, por eso piden que se muevan los demás", ha apostillado.

La portavoz de Junts entiende que el hecho de que su formación rompiera el acuerdo de investidura en noviembre de 2025 por incumplimiento de los compromisos con Cataluña ha "incomodado" y "molestado" a "muchos", porque "nunca antes Cataluña había condicionado a Madrid" como lo han hecho sus siete diputados.

Pero "no nos hemos dejado engullir por la alfombra roja del poder, no nos hemos dejado seducir por las abrazos del patio de la Moncloa y tampoco hemos confundido la cordialidad con la sumisión ni la foto y el titular con los resultados tangibles", ha enumerado.

Y si "molesta" esta forma de hacer de Junts es precisamente porque, según ha puesto de relieve, "por primera vez en muchos años Cataluña ha aguantado la posición" y porque en su partido "nunca" han olvidado de dónde vienen y para quién trabajan.

Nogueras entiende que esta forma de actuar es "poco compatible" con la manera de hacer del bloque de izquierdas español porque, a su juicio, la fórmula de Sumar Podemos, los Comunes, ERC en Madrid ha sido un "fracaso".

"Se han dedicado a hacer tuits y proclamas en contra del régimen, pero cuando toca votar, lo sostienen y, lo que es más peligroso, lo blanquean y lo maquillan", ha criticado, para censurar que "algunos" prometieran que iban a Madrid a defender a Cataluña y hayan acabado "agrandando a los del 155 a cambio de nada".

NO SE PUEDE HACER MÁS GRANDE A LA EXTREMA DERECHA

Nogueras sostiene que la corrupción de una Moncloa de izquierdas o de derechas es igual de grave y, por ello, ha advertido que la actual situación sólo está sirviendo para fortalecer a la extrema derecha. "Que el Gobierno bloquee nuestras leyes hace grande la extrema derecha, la corrupción hace grande la extrema derecha, sus incumplimientos en Cataluña hacen grande la extrema derecha y aferrarse al poder por el poder hace grande la extrema derecha", ha dicho.

Y dado que hace caso omiso a las peticiones de adelanto electoral que está realizando una mayoría parlamentaria, en la que está Junts, Nogueras le ha pedido que, para evitar que la extrema derecha entre en un próximo Gobierno, se "aparte" y deje el camino libre a otro candidato.

"Todo no puede quedar paralizado por la situación personal o política de una sola persona", ha enfatizado la representante de Junts, incidiendo que ya van "muchos meses" que "una parte de la energía política se está dedicando a gestionar las consecuencias de los problemas" que envuelven a Sánchez.

"Señor Sánchez, sus incumplimientos, su incapacidad de mantener la mayoría, la corrupción, hacen insostenible esta situación, y lo que le planteamos ahora es un ejercicio de parlamentarismo noble", ha concluido.