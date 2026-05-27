Junts pregunta a Sánchez si espera a tener una moción de censura para reaccionar y pide explicaciones por la corrupción

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). La sesión de control se centra en la política económica, la gestión de fondos europeos y la situación territorial. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha cuestionado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si va a esperar "a que haya una posible moción encima de la mesa" para reaccionar ante la corrupción, a la vez que ha exigido que deje su agenda internacional y se centre en dar explicaciones.

Nogueras también ha negado contactos con el PNV para apoyar una moción de censura contra el Gobierno, que no está "encima de la mesa", según ha afirmado, y ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que atribuya "la responsabilidad del futuro de España" a su formación.

"La moción no la puede presentar solo un partido. Nosotros no podemos presentar una moción y no hemos puesto nada encima de la mesa", ha aseverado la portavoz parlamentaria en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) a la sede del PSOE por un requerimiento de información vinculado a la investigación del 'caso Leire', Nogueras ha señalado que se están cruzando "muchas líneas rojas" en los últimos años, "empezando por un Gobierno que no pasa por el Parlamento para poder ejecutar las políticas que allí se deciden".

Dicho esto, y en referencia también a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', ha reclamado a Sánchez que "no se esconda" en sus viajes internacionales --está este miércoles reunido con el Papa en El Vaticano-- ante "los problemas" que tiene en España. "El presidente del Gobierno y sus socios deben dar explicaciones de lo que está pasando", ha enfatizado.

EL "BOTÓN" DE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

Asimismo, también ha reprochado a Feijóo su guerra del "y tú más", recordando los casos de corrupción que han afectado al PP, y le ha recriminado que ponga en Junts, "un partido catalanistas", la responsabilidad del futuro de España. En este contexto, ha subrayado que son "Feijóo y Sánchez los que tienen el botón" para cambiar la gobernabilidad.

Nogueras ha recordado que ya le reclamó a Sánchez hace un mes si "hay algún motivo o alguna justificación democrática que justificara que la legislatura continuara" y ha explicado que las relaciones con el PNV son habituales y "fantásticas" desde hace tiempo, pero no se ha abordado una hipotética moción de censura que impulsaría el líder de la oposición.