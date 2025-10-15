Junts ve un "fracaso" la reforma del servicio de Justicia y Bolaños le recuerda que la votó a favor

El diputado de Junts Josep Pagès interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia de Junts, Josep Pagés, ha tachado este miércoles de "fracaso total y absoluto" la reforma para mejorar la eficiencia del servicio público de Justicia, a lo que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha replicado recordando que la formación independentista la apoyó con su voto.

"La eficiencia sólo existe en el título de la ley", ha resumido Pagés, quien ha aprovechado el Pleno de control en el Congreso para recriminar al ministro que el servicio de justicia es "el peor valorado" y el que "peor confianza genera", según lo evidencian las encuestas y lo demuestran los "más de 4 millones de asuntos pendientes" o la tardanza de "años" en dictarse sentencias.

Una situación que, según ha denunciado Pagés, es "peor en Cataluña", donde el número de jueces está por debajo de la media, donde existe falta de personal judicial y donde hay una planta judicial inadecuada, según la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

SATURACIÓN ESTRUCTURAL

Así las cosas, en este contexto de "saturación" estructural que se ha generado, "sin recursos ni previsión de ningún tipo", Pagés ha cuestionado que el nuevo modelo de organización judicial del que presume Bolaños está sirviendo realmente para simplificar la vida a todo el personal judicial o para complicársela.

En su turno, el titular de Justicia ha admitido que los ciudadanos "no están satisfechos" con el funcionamiento del servicio público de Justicia, pero ha puesto en valor las reformas que están impulsando desde su cartera, que suponen, a su juicio", "la mayor transformación de la justicia en décadas".

En concreto, Bolaños ha puesto en valor las tres leyes de eficiencia que necesitaba la justicia "desde hace décadas" y que en los próximos años "la ciudadanía tendrá una mejor opinión del servicio público de Justicia", contrastando su actuación con la del PP, cuyas reformas en esta materia "se acababan metiendo en un cajón".

"Estamos abordando la mayor transformación de la justicia en décadas en esta legislatura, la mayor con diferencia", con la aprobación de la Ley de Eficiencia Digital, por la que se crea la carpeta de justicia, con la digitalización de las vistas y con la introducción de la robotización y la inteligencia artificial en todo el procedimiento judicial, ha enumerado, entre otros avances.

SIGAN VOTANDO A FAVOR

El ministro ha concluido subrayado que los 325 millones de euros invertidos en poner en marcha estos avances que ahora critican, "buena parte" de los cuales son para Cataluña, se están actualmente desarrollando "sin ninguna incidencia significativa" y que si se están aplicando es gracias, entre otros, al voto favorables de los de Carles Puigdemont

Tras agradecerle ese respaldo, el ministro ha instado a Junts a seguir apoyando esta transformación de la Justicia, como, por ejemplo, con la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial, "que va a conseguir que haya 2.500 nuevos jueces y fiscales". "Y con la que Cataluña tendrá todos los jueces y fiscales que viene reivindicando desde siempre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", ha dicho.