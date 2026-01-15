Junts vuelve a rechazar el plan de financiación, pero lo ve como una "oportunidad" para conseguir un concierto económico

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) y la senadora de Junts Teresa Pallarès (d) durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La senadora de Junts María Teresa Pallarès ha aprovechado la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado para expresar su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómico, aunque ha apelado a las formaciones independentistas a aprovechar la "oportunidad histórica" para conseguir un concierto económico en Cataluña similar al de Euskadi y Navarra.

Y es que la ministra Montero ha comparecido en el Senado para hablar sobre la SEPI, pero la dirigente de Junts ha aprovechado para sacar a colación el nuevo modelo de financiación autonómica, recordando que la mayoría de las comunidades expresaron su rechazo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles.

Del mismo modo, Pallarès ha criticado que la ministra Montero asegurara ayer que la adscripción al nuevo modelo será voluntaria: "Se me ocurrió lo de las lentejas, si las quieres las comes y si no, las dejas. Pero en Cataluña ya no queremos otra receta que no sea la vasca o la navarra".

En este contexto, la senadora de Junts ha insistido en que esta situación es una "oportunidad histórica" para salir del "déficit fiscal" en Cataluña, preguntando al Gobierno central y a la Generalitat si pueden garantizar que van a salir del régimen común.

Y en el caso de que Cataluña no salga del régimen común, Junts ha preguntado a Montero si está dispuesta a introducir el coste de la vida como uno de los criterios de cálculo en la población ajustada: "Las personas son reales y se ven afectadas en su día a día por el coste de la vida".

"Esta es una oportunidad histórica aprovechando el peso de los partidos políticos independentistas en el Congreso para cerrar un acuerdo con garantías de futuro. Y este acuerdo con garantías de futuro se llama concierto económico", ha sentenciado.