Jupol exige la dimisión de Marlaska en una protesta frente a Interior y ofrece asesorar a otras víctimas en la Policía

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de manifestantes han secundado este lunes la concentración convocada por el sindicato Jupol frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión del titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, tras la querella por agresión sexual de una agente contra el director adjunto operativo (DAO) José Ángel González.

En la protesta, secundada por PP y Vox, Jupol ha llamado a la "regeneración urgente para proteger la credibilidad de la Policía" tras la renuncia de José Ángel González como máximo jefe de la Policía. Además, ha reclamado poner fin a los "privilegios" de los mandos y ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de otras posibles víctimas dentro de la Policía.

En declaraciones a la prensa, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha comentado que el abogado de la inspectora de la Policía que se ha querellado contra el ex DAO les ha explicado que otras compañeras se encuentran en "en situaciones similares".

"Cualquier compañera que se haya podido ver envuelta en algún tipo de agresión o de acoso por parte de algún mando operativo de la Policía que se pongan en contacto con nosotros, nuestros abogados le van a dar el amparo jurídico que necesitan", ha apuntado.

Jupol ha respaldado a la denunciante del ex DAO --que llevaba en el cargo desde 2018, con la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior-- por tomar una decisión "muy valiente". "El hecho de que se haya visto obligada a acudir a la vía judicial directamente demuestra que los canales internos no funcionan", ha sostenido.

EL GOLPE MÁS DURO PARA LA POLICÍA, SEGÚN EL PP

Dirigentes del PP y Vox, encabezados por Ana Vázquez y Samuel Vázquez, respectivamente, han secundado la protesta frente a la sede del Ministerio del Interior, donde se han oído gritos de "Marlaska dimisión" y contra el Gobierno por "encubrir" a presuntos agresores sexuales. También han acudido miembros de Jucil y de Jusapol.

"Es el golpe más duro que ha sufrido la Policía Nacional en toda su existencia", ha sostenido la diputada y portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, compartiendo la preocupación con que las víctimas de este tipo de delitos "no se fíen" de tramitarlos a través de este cuerpo policial.

Ana Vázquez ha añadido que el abogado de la víctima ha pedido que sea la Guardia Civil quien se encargue de analizar las pruebas aportadas al juzgado y ha reclamado que se tiene que abrir una investigación "caiga quien caiga".

"No pueden seguir ni el ministro del Interior ni el director general de la Policía", ha continuado, criticando que se diera la opción al DAO de renunciar al cargo y que no se abriera de forma inmediata un expediente disciplinario ni se le suspendiera de empleo y sueldo, permitiendo que se jubile "con sus medallas".