Archivo - Vista de las puertas de la fachada del Ministerio de Justicia - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha anunciado que la próxima prueba de acceso a la Abogacía y a la Procura, la primera que se realiza de forma conjunta para ambas especialidades, se celebrará durante las primeras semanas del mes de enero.

Según informan fuentes de la cartera que dirige el ministro Félix Bolaños, con estas pruebas se culmina el proceso de "modernización" del sistema de acceso a las profesiones jurídicas a través de un nuevo modelo "más integrado" que, de acuerdo con las indicaciones de la Comisión Europea, "permitirá que quien supere la prueba pueda ejercer como abogado o procurador".

Así, las mismas fuentes aseguran que se trata de un modelo que favorece una preparación "más completa y alineada con las exigencias actuales de la profesión" y que se detallará en el nuevo Reglamento de Acceso a la Abogacía y la Procura, que, según indican, se aprobará en Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Del mismo modo, el Ministerio sostiene que el Reglamento también incluirá la reducción de tres años a uno el periodo mínimo de ejercicio profesional exigido para acceder al Turno de Oficio, una de las reivindicaciones históricas del sector.

Según insiste Justicia, el cambio se realizará "manteniendo la garantía de calidad que exige el servicio de asistencia jurídica gratuita", ya que el sistema de formación actual facilita que los nuevos abogados accedan al ejercicio con una preparación más completa.

Hace unos días días, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) exigió a Bolaños la publicación "inmediata" de la segunda convocatoria del examen, que el Gobierno había anunciado en mayo --recalcaron-- para el segundo semestre de 2026.

Los datos del ICAM apuntaban a que esta demora mantenía en la "incertidumbre" a unos 1.500 aspirantes y no suponía para ellos "únicamente un problema administrativo", sino también "una paralización de los proyectos profesionales y personales". Por ello el Colegio ya había enviado al Ministerio reclamaciones previas, la penúltima el 22 de octubre sin obtener respuesta.