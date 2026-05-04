Kallas contacta con Albares por la situación del español de la Flotilla que continúa detenido por Israel

Archivo - El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, se ha puesto en contacto con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, tras la detención por parte de Israel del activista español-palestino Saif Abukeshek el pasado jueves en aguas internacionales a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza.

Así lo ha detallado el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea Anouar el Anouni, que ha reiterado el llamamiento del bloque comunitario a Israel para que "respete el Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional humanitario y el Derecho Internacional marítimo", tras haber detenido a los integrantes de la flotilla en aguas internacionales, fuera de su jurisdicción.

Preguntado en una rueda de prensa desde Bruselas por denuncias de posibles torturas contra el activista palestino-español y el brasileño Thiago Ávila, El Anouni se ha limitado a recordar que la protección consular es competencia de los Estados miembro de la Unión Europea, y en este caso de España.

Eso sí, ha detallado que "la Alta Representante está en contacto con su interlocutor, el Ministerio de Asuntos Exteriores español y con el ministro Albares", cuyo departamento ha exigido la "inmediata liberación" de Saif Abukeshek al considerar que está "ilegalmente detenido".

El activista español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago de Ávila permanecerán hasta este martes bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Israel, según determinó el domingo un tribunal de la ciudad israelí de Ashkelon.

Ya la semana pasada, la Unión Europea pidió a Israel que respetase la libertad de navegación y el Derecho Internacional tras la detención el jueves de madrugada de alrededor de 175 activistas que iban a bordo de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

El Anouni reiteró entonces que aunque la Unión Europea comparte el objetivo de la flotilla de proporcionar a la población una ayuda indispensable, desaconsejan a los participantes hacerlo porque "ponen en riesgo su seguridad".