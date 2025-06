Koldo amenazó a Cerdán ante su desconfianza: "Me han ofrecido ser director de seguridad del aeropuerto de Ciudad Real"

Archivo - El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida del Tribunal Supremo tras declarar el pasado diciembre. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Le dijo que si no se fiaba de él se quitaba como "intermediario": "Para estar así, prefiero irme"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García llegó a decir al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán que si desconfiaba de él se quitaba como "intermediario" en el presunto cobro a cambio de adjudicaciones de obra pública. "Me han ofrecido ser director de seguridad del aeropuerto de Ciudad Real", manifestó.

Así consta en uno de los audios, a los que ha tenido acceso Europa Press, analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la elaboración del informe de 490 páginas que llevó al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente a ordenar entradas y registros en casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y varias empresas presuntamente vinculadas en adjudicaciones irregulares.

En el marco de la conversación que tuvo lugar el 21 de enero de 2021, en la que solo participan García y Cerdán --entonces secretario de Organización Territorial del PSOE--, se escucha cómo el exasesor insiste en que se apartaría si desconfiaban de él.

"Ni he pedido un duro, no me he quedado con ningún duro, soy muy feliz con lo que tengo, si queréis a partir de ahora yo no soy intermediario y vosotros, y os entregáis mutuamente", aseguró.

Koldo explicó a Cerdán que le habían dicho que se había quejado de que le había "dado más" y él se lo había "quedado". "No, no, yo no he dicho eso nunca", contestó Cerdán y añadió que al día siguiente le mostraba sus "cuentas".

"Yo traigo las cuentas aquí mañana, eh", dijo el exdirigente socialista. "Que mañana lo tengo aquí y lo vemos los dos", añadió.

El exasesor ministerial le contestó que revisaba las cuentas "encantado". "Pero lo que tengo que decir... A mí, (ininteligible) la situación de la otra vez, para que desconfíes de mi persona, yo prefiero marcharme", le dijo, aunque agregó que tendría que aguantarle "hasta después del comité nacional". Cerdán se limitó a corregirle para precisar que se refería al "congreso".

Koldo matizó y señaló que después "del congreso" salía "por la esquinita" y se iba a "cualquier sitio". "Con medio millón que tiene Patricia (su entonces pareja) en el banco, ¿vale? Pagadas las casas (...) Y tener el de Benidorm por si acaso, para tenerlo alquilado, que me dé un extra (...) Yo personalmente, teniendo todo pagado, (...) Que me han ofrecido ser director de seguridad del aeropuerto de Ciudad Real (...)", manifestó.

A lo largo de la conversación, el exasesor insistió en que le habían "prometido ganar 4.000 pavos, y sino Jose seguro que buscará un sitio para mí, para que me den 2.000 euros más durante cinco años más".

"47 EMPRESAS, A TODAS LAS HE AYUDADO"

Koldo reconoció las gestiones que había estado llevando a cabo en la presunta trama: "Hombre, yo reconozco que aquí han pasado 47 empresas, a todas las he ayudado, ¿vale? Me han regalado gulas, champán, vino, un jamón...".

Al inicio de la conversación, consta también que Koldo aseguró que había recibido dinero. "Yo he recibido 450.000 de la primera tanda, que son tres contratos de 50.000 de los dos últimos contratos, ¿vale? Y luego me dieron 70.000 que era la indemnización por la parte de la bajera, que son 570.000. Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas", le dijo a Cerdán.

El entonces secretario de Organización Territorial del PSOE le contestó: "No, yo no me las sé de memoria".

Esta es una de las conversaciones que grabó Koldo García entre 2019 y 2023 y que los agentes de la UCO hallaron en el móvil del exasesor. Los agentes recogen estas grabaciones en el informe en el que sitúan a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública.

Según la Guardia Civil, el protagonismo de Cerdán varió: menguando primero, para "gestionar pagos" a Ábalos y Koldo --solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros--; para finalmente volver a ascender.