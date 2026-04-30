Koldo asegura que trató con Sánchez hasta que llegó a Moncloa: "Yo no hablaba con el presidente del Gobierno"

El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha declarado este jueves como acusado en el Tribunal Supremo que "es cierto" que saludaba y hablaba con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en tiempos de primarias y mientras sólo era líder del PSOE, pero no cuando se convirtió en jefe del Ejecutivo, por "sentido común".

Así lo ha afirmado en el juicio a la pregunta de su abogada sobre si el empresario acusado, Víctor de Aldama, se hizo pasar por una persona del PSOE para conocerle, a lo que ha contestado que "sí".

"Es totalmente cierto que con el presidente del Gobierno, en las primarias, cuando él venía, hablaba, saludaba, podía hablar con él", o "cuando ocupó la Secretaría General del partido", ha expresado.

Koldo se ha definido como "un tío muy campechano" que habla hasta "con las piedras". "Me paro y saludo a todo el mundo", ha apostillado.

"Pero después de que fue presidente del Gobierno, yo creo que el sentido común tiene que resolver esto, yo no hablaba con el presidente del Gobierno", ha manifestado.

Asimismo, el exasesor de José Luis Ábalos ha asegurado que tenía dos teléfonos cuando trabajaba en el Ministerio y que en ninguno tenía guardado el número de Sánchez, para rebatir la afirmación de Aldama de que tenía hilo directo con el jefe del Ejecutivo.

Koldo ha dicho que tuvo amistad con Aldama porque "hablaba con él absolutamente de todo, o de casi todo", y que se cortó cuando le cesaron de Transportes en julio de 2021: "Soy bastante ingenuo, pero no tanto. Ya sabía que se iban a cortar muchas relaciones, pero algunas me sorprendieron".

Sobre Ábalos, también acusado, su exasesor ha manifestado que "trabajaba mucho". "Yo lo que tenía que hacer era quitarle el máximo de trabajo, las cosas mundanas o pequeñas que había que hacer en el día a día, para que se preocupara de lo que se tenía que preocupar, que lo hizo". "Yo estaré toda mi vida, toda, agradecido al señor Ábalos", ha remachado.