Koldo defiende su "inocencia": No decidió las mascarillas y Ábalos lo que le pidió fue volcarse cuando llegaran

1083038.1.260.149.20260430123314 El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha señalado este jueves en el juicio del Tribunal Supremo que es inocente porque no decidió "nada" en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia y que el entonces ministro José Luis Ábalos lo que le encargó fue centrarse en la recepción del material sanitario.

Al declarar como acusado, el exasesor de Ábalos ha asegurado que iba a "intentar hacer lo correcto" para "demostrar" su "inocencia" ante el tribunal y ha recriminado al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejando Luzón, "no buscarla" por su petición de 19 años de cárcel, y de hasta 30 años por la acusación popular que encabeza el PP.

"Yo no decido nada. Tenía ofertas encima de la mesa y pasaba todas esas propuestas a los técnicos, a los responsables de allí, porque yo no tengo esa capacidad de poder saber cuál es lo mejor", ha indicado.

Preguntado por si el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama --tercer acusado-- fue quien le hizo llegar la oferta de Soluciones de Gestión, presunto epicentro de la trama y a la que se adjudicaron varios contratos, ha respondido que no lo recuerda.

Koldo ha subrayado que "no se pagaba un duro si no se recibía el material" y que "medio mundo sabía", incluida Soluciones de Gestión, que "los gobiernos, las comunidades autónomas y los ministerios estaban buscando material sanitario".

"Había que traer material sanitario y es lo que hicimos todos, incluido el señor Aldama", ha expresado, para añadir que su cometido principal fue que "el material llegara a España".

Según ha dicho, habló "con todas las personas que tenía que hablar" y que vio a Ábalos --al que "todo el mundo llamaba"-- "intentando solucionar problemas".

"Él me dijo a mí: 'Vuélcate en la llegada de material sanitario, que llegue el material'", ha afirmado, para negar también que tuviera intervención en la orden de duplicar, de cuatro a ocho millones de unidades, la compra de mascarillas por Puertos del Estado.