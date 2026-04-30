Koldo declara que recibió billetes de 500 euros del PSOE que ve "totalmente legal" y que los llamó "chistorras"

El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha reconocido en el juicio del Tribunal Supremo que se refería a los billetes de 500 euros como "chistorras" y que recibió "algunos" por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados, considerándolo "totalmente legal".

Según ha afirmado en su declaración como acusado, Koldo ha asegurado que hay "ingresos acreditados" procedentes de dinero en metálico del PSOE con billetes "de todo" tipo y durante tres años.

La defensa del exasesor ministerial le ha preguntado si recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos anticipados, a lo que Koldo ha contestado que "algunos sí", pero "no todos", y que se refería a ellos como "chistorras" en algún mensaje intervenido.

Koldo ha añadido que para él era "totalmente legal" y ha afirmado que era por su trabajo para el partido como subordinado del exministro José Luis Ábalos cuando era secretario de Organización.

No obstante, ha negado que se refiriera a los billetes de 200 como soles y a los de 100 como lechugas: "No sé lo que significan. A no ser que soles la moneda de Perú y lechugas signifiquen lechugas".

El exgerente del PSOE Mariano Moreno aseguró en su declaración como testigo en el juicio que "nunca" se usaron billetes de 500, 200 o 100 euros para reintegrar gastos a Ábalos y Koldo.