Koldo dice que las "chistorras" eran reales, que también los guardias civiles se las pedían: "Tráeme cinco por favor"

El exasesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos e investigado en la causa del Tribunal Supremo (TS) junto con él, Koldo García, ha rechazado que haya financiación ilegal en el PSOE, que los sobres de dinero que recibía era la devolución de los gastos en los que habían incurrido y ha precisado que las "chistorras" eran de verdad, que hasta los guardias civiles se las pedían: "Tráeme cinco chistorras por favor".

Koldo ha realizado hoy declaraciones a 'Tele 5' y 'RTVE', recogidas por Europa Press, en las que ha asegurado que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no es correcto, tiene "bastantes lagunas", opiniones personales de unos agentes y está hecho "sin pruebas".

Por ello, ha reclamado que le devuelvan sus dispositivos y todo el material que le incautaron con el objetivo de poder defenderse ya que, asegura, no tiene tanta memoria como para recordar todos sus mensajes. Pero considera que si recupera esta información podrá rebatir las afirmaciones de la UCO y estaría dispuesto a declarar el día 16 ante el juez del Tribunal Supremo.

Dicho esto, ha rebatido algunas de las afirmaciones que se realizaban en el citado documento de la Guardia Civil. Así, ha señalado que el dinero de los sobres que han aparecido en las fotografías proviene del PSOE, pero de los gastos que le devuelven por los trabajos que ha realizado para el partido. Este método, dice, lo realizaban muchas personas en el PSOE, tras rellenar una hoja de gastos y firmarla.

También ha rechazado que no utilizara los fondos de sus cuentas explicando que aunque la UCO dice que él no sacaba dinero del banco, les ha preguntado si han analizado los gastos realizados con tarjetas de crédito.

Pero al ser preguntado de dónde sacaba el dinero en metálico que ha admitido que llevaba para pagar los gastos en los viajes con el ministro Ábalos, ha dicho que lo tenía él y que después se justificaban los gastos para que le fueran resarcidos; precisando que él llevaba tres carpetas, una con los gastos personales, otra con los del partido y otra con los del Ministerio.

Dicho esto, se pregunta dónde está el delito y rechaza que haya financiación ilegal del PSOE. "Se han equivocado de partido, esto es el PSOE, no el PP", ha exclamado.

HABÍA "MUCHÍIIISIMAS" CHISTORRAS

En este contexto, ha señalado que las "chistorras" no eran billetes sino que eran reales y "muchíiisimas" porque considera que el mejor regalo que se le puede hacer a una persona es el arte "culinario".

A este respecto, añade que ha hablado con muchísimas personas de chistorras entre ellos, con "mandos de la Guardia Civil" y se ha preguntado si para ellos significa lo mismo que para la UCO: "se me hace un poco bola". De hecho, dice estar seguro de que hay mensajes en los que los guardias civiles le decían: "Tráeme 5 chistorras por favor".

LOS SOLES, LA MONEDA DEL PERU Y LAS LECHUGAS "PUEDE SER CUALQUIER COSA"

En cuanto a los "soles", afirma que se trata de la moneda de Perú y que hace referencia a un ingreso que se hace en Perú con la transferencias de soles a euros, algo que se podría demostrar, precisa, con los mensajes anteriores y posteriores. Ha añadido que también en el informe de la UCO se habla de "lechugas" en una ocasión, pero él no recuerda a qué se refiere: "Puede ser cualquier cosa". Por ello insiste en que le devuelvan la información que le incautaron.

También ha puesto en duda que las declaraciones realizadas por Víctor de Aldama sean ciertas al ser preguntado si está dispuesto a hacer un trato con la Fiscalía y contar lo que sabe. A este respecto, Koldo García ha preguntado: "¿Y si lo declarado por Aldama es mentira y si resulta que yo no tengo nada que contar?".

El exasesor de Ábalos ha mostrado su esperanza de no tener que entrar en prisión porque espera que no se cumplan ninguno de los requisitos que contempla la ley para ello, al tiempo que considera "muy injusto" que el exsecretario de Organización del PSOE esté en la cárcel mientras otros se están gastando 4.000 euros al día, en referencia a Aldama aunque sin citarle.

Finalmente, ha apuntado que en las condenas que hay de delitos similares siempre "ha habido pruebas, números de cuenta, transferencias, dinero en efectivo o grabaciones entregando dinero" pero considera que en esta causa, "a parte de los indicios que puedan tener ciertas personas de los cuerpos policiales, ¿que más hay?".