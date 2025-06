989094.1.260.149.20250623114648 El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García ha llegado al Tribunal Supremo (TS) entre gritos de "corrupto", después de que el instructor del caso, Leopoldo Puente, rechazara su último intento de posponer la comparecencia de este lunes a las 12:00 horas, propiciada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al ex ministro José Luis Ábalos y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en una presunta trama de amaño de obra pública.

García ha llegado sobre las 11:30 horas al Palacio de las Salesas en medio de una gran expectación, no solo mediática sino también de quienes se han acercado a la sede judicial, alrededor de una decena de personas que le han recibido entre gritos de "corrupto" y "sinvergüenza". Lo mismo ha ocurrido poco antes con Ábalos, que ha llegado también media hora antes de su comparecencia, fijada para las 10:00, y que aún continúa.

En un escrito de este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la nueva letrada de García argumentaba que se trataba de un aplazamiento necesario, "no habiéndose facilitado hasta la fecha copia íntegra de las actuaciones", lo que a su juicio impedía "ejercer con plenitud el derecho a una defensa efectiva".

Por ello, reclamaba un aplazamiento "hasta tanto tenga acceso completo y copia íntegra de las actuaciones judiciales obrantes en la causa, dejando al menos un mes para ilustrarse de la misma, habida cuenta de su complejidad".

Por último, urgía al Supremo a "que se proceda a facilitar con carácter urgente la totalidad de las actuaciones, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa".

Sin embargo, el magistrado le ha contestado con la misma urgencia, acordando que "no ha lugar a modificar el señalamiento", como le ha venido indicando ante las reiteradas solicitudes para retrasar esta comparecencia en el Supremo, que será la segunda tras la cita del pasado 17 de diciembre.

El propio instructor ha enfatizado que es la tercera vez que pedía aplazar esta comparecencia, "aduciendo entonces la existencia de señalamientos concernientes al abogado, a cuya defensa se asegura que ha renunciado".

El magistrado le ha recordado que "no es al investigado a quien corresponde organizar la agenda de este tribunal", por lo que le ha instado a "comparecer en la fecha y hora señaladas".

Además, le ha indicado que, si lo que quiere es alegar un cambio en su defensa, al tener nueva letrada, "así podrá manifestarlo, continuando la diligencia señalada en los términos legalmente previstos".

A este respecto, le ha subrayado "la doctrina jurisprudencial relativa al fraude de ley en el que pudiera incurrirse cuando el intempestivo anuncio del cambio en la dirección letrada no tiene más causa expresada o reconocible que la de procurar suspender los señalamientos ya determinados".

También le ha reiterado "la advertencia de que, para el caso de no comparecer el investigado" este lunes ante el Supremo, "podrán adoptarse las medidas cautelares de naturaleza personal que procedan para asegurar en lo porvenir su presencia ante este tribunal cuantas veces fuere llamado".

EL 'INFORME CERDÁN' ESCALA EL CASO

Estos movimientos de última hora reflejan el nerviosismo imperante entre las defensas de García y Ábalos tras el vuelco que ha provocado en las pesquisas el 'informe Cerdán'.

Ante esta nueva tesitura, las defensas de Ábalos y Koldo se han replanteado sus estrategias, según las fuentes jurídicas consultadas. Así, mientras el primero pensaba declarar para "colaborar" con la Justicia; el segundo sopesa acogerse a su derecho a guardar silencio. En el caso de Koldo, destaca además que ha cambiado de abogado a pocos días de esta nueva cita en el TS.

De lo que hagan este lunes podría depender también la imposición de nuevas medidas cautelares, que podrían ir hasta la prisión provisional. En estos momentos, ambos tienen prohibido salir del país, se les ha retirado el pasaporte y deben comparecer en sede judicial periódicamente.

En sus anteriores visitas al TS, ambos contestaron a las preguntas planteadas. Entonces, Ábalos negó el cobro de comisiones por la compra de material sanitario y descargó la responsabilidad de esas adjudicaciones en Koldo y en el ex subsecretario de Estado de Transportes Jesús Gómez. Koldo negó ilegalidades pero reconoció que De Aldama iba mucho al Ministerio e incluso a casa de Ábalos.