Lastra rechaza la amnistía para los independentistas presos y recuerda que ya se están tramitando los indultos

No valora que el Supremo les haya revocado el tercer grado: "No valoramos nunca las resoluciones judiciales, nos gusten o no"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha rechazado este viernes la ley de amnistía que ha vuelto a pedir ERC y la Generalitat para los independentistas presos por el 'procés' --después de que el Tribunal Supremo les haya revocado el tercer grado-- porque "no tiene cabida en la Constitución". No obstante, ha añadido que lo que sí tiene cabida y ya se está tramitado son los indultos que han solicitado.

"La ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución. Lo que sí tiene cabida, porque todos los ciudadanos tienen derecho, es tramitar indultos. Saben estos presos que se han empezado a tramitar esos indultos que han solicitado", ha afirmado en una entrevista en el Canal 24H de RTVE, recogida por Europa Press.

Así, ha afirmado que, frente a esa amnistía que piden los independentistas, que "no es posible", el indulto "es un procedimiento que está perfectamente tasado". "En el momento que acabe ese procedimiento se verá en el Consejo de Ministros", ha apostillado.

RECHAZA ACELERAR LA TRAMITACIÓN DE LOS INDULTOS POR LAS CATALANAS

No obstante, Lastra ha rechazado dar fechas, a pesar de las peticiones que han planteado hasta sus socios de gobierno de Unidas Podemos para acelerar esos indultos y que lleguen antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero.

"He sido bastante clara", ha afirmado. "La decisión es del Consejo de Ministros, cuando toda la tarea administrativa que hay que hacer para que puedan ejercer ese derecho de petición de indulto los presos catalanes llegue al Consejo de Ministros en tiempo y forma. Cuando toque, ni antes ni después. Este no es un tema que haya que acelerar porque lleguen unas elecciones, es un tema muy serio", ha enfatizado.

Por otra parte, se ha negado a valorar la sentencia del Supremo que ha revocado el tercer penitenciario concedido por el departamento de Justicia de la Generalitat catalana a los 9 condenados a penas de prisión.

"Saben que ni el Gobierno ni el PSOE valoramos nunca las resoluciones judiciales, nos gusten o no, y pensemos lo que pensemos, nunca lo hacemos", ha explicado, al tiempo que ha defendido que esto responde a su "respeto por la independencia judicial". "Es lo que vamos a seguir haciendo", ha recalcado.