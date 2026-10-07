El líder andaluz de IU se presenta a las primarias para ser referente de su formación en la candidatura de Frente Amplio

Archivo - El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, en una rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, se presentará a las primarias internas de la formación para elegir a los referentes electorales que formarán parte de la candidatura de Frente Amplio a las elecciones generales.

Así lo han explicado a Europas Press fuentes de su equipo, para destacar que Valero cuenta con el respaldo de diferentes dirigentes de la organización, como representantes de territorios como La Rioja, Euskadi, Asturias, Murcia o Extremadura, además de Andalucía que es la federación más grande de IU.

En este sentido, han desgranado que Valero da el paso con una prioridad clara, que es trabajar para las clases populares y reivindicar que, en plena batalla por la vivienda, su candidatura pone el foco en acabar con los "privilegios de esa minoría que hace negocio con la angustia de la clase trabajadora".

También resaltan que el actual diputado en el Congreso por Málaga dispone de un amplio conocimiento de la comunidad andaluza, recorriendo diversos municipios de Málaga, Sevilla y Cádiz por su profesión de profesor de Historia en Secundaria.

Valero asumió la coordinación de IU Andalucía en 2019 relevando en el cargo al actual líder federal de la formación, Antonio Maíllo, y en 2023 recaló en el Congreso como diputado del grupo confederal Sumar.

Por tanto, se presenta a las primarias como un "dirigente con experiencia para asumir responsabilidades y con una organización pegada al territorio", que apuesta por una "izquierda amplia va acompañada de una exigencia política: que la unidad sirva para avanzar y que los acuerdos se traduzcan en mejoras que la gente trabajadora note en su bolsillo".

Precisamente IU está en pleno proceso de modificar sus primarias internas al calendario que marca el adelanto electoral mientras que negocia también con Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar los pormenores de la candidatura de Frente Amplio para el 29N.