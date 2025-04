El líder de la OTAN trata con Sánchez la caída de la red eléctrica en España

BRUSELAS 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha mantenido este lunes por la tarde una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en medio de la crisis por la caída generalizada de la red eléctrica en la península ibérica que afecta tanto a España como Portugal.

Fuentes de la OTAN confirman a Europa Press la conversación entre Sánchez y Rutte, aunque han evitado dar más detalles sobre la conversación o el origen del apagón masivo en la península ibérica. Minutos antes en rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo español ha indicado que ha trasladado a la OTAN la situación que se vive en España.

Sánchez ha definido la incidencia eléctrica que ha afectado este lunes a España y Portugal como "una fuerte oscilación en términos técnicos del sistema eléctrico europeo" y ha admitido que no se descarta "ninguna hipótesis" sobre las causas que han motivado este apagón, pero en todo caso ha pedido no especular porque, según ha argumentado, no hay ningún dato concluyente.

Desde Bruselas, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha indicado que por el momento "no hay nada" que lleve a pensar que el corte eléctrico generalizado se deba a un boicot o ciberataque, misma línea que ha defendido el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que ha subrayado que no hay "indicios" de ningún ciberataque, mientras que los operadores de la red en ambos países trabajan para encontrar la causa y restablecer el suministro eléctrico.