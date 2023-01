La líder de Podemos Aragón sostiene que la aplicación de la ley de solo sí es sí "es una tragedia"

ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Aragón y candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma por esta formación, Maru Díaz, ha reconocido que la aplicación de la ley de solo sí es sí "está siendo dolorosa" y una "tragedia", aunque "ni la vocación de la ley, ni del legislador era que pasara lo que está pasando".

"Hay muchas mujeres que están viendo como sus agresores sexuales o como las personas que han abusado de ellas se ven beneficiadas de una ley que no tenía esa vocación", ha dicho en una entrevista en el programa 'La Rebotica' de Radio Zaragoza, que ha recogido Europa Press.

Según ha esgrimido, no modificar ahora la ley "no es una cuestión de soberbia, sino de legislación" puesto que, aunque se cambiara, los reos ya se podrían acoger a la ley más favorable "y por tanto no tendríamos margen de maniobra".

Díaz ha remarcado que esta ley posee "muchas otras partes muy positivas, que se irán viendo con el paso de los años, pero ha quedado todo muy enturbiado por esas reducciones de penas que creo que no tendría que haber tenido lugar".

CUATRIPARTITO

En otro orden de cosas, preguntada por el gobierno cuatripartido de Aragón --PSOE, Podemos, CHA y PAR-- ha opinado que en una legislatura donde ha habido una pandemia, una crisis y una guerra, "con todas las dificultades que hemos afrontamos, tenemos que estar orgullosos que los logros obtenidos", aunque hay áreas en las que sí se podía haber hecho mejor.

No obstante, ha incidido, "en líneas generales Aragón está mejor" y "lo que percibo en la ciudadanía es una buena valoración del Gobierno de Aragón", con un "reconocimiento por la capacidad de cuatro fuerzas de llegar a acuerdos, de no ser un problema, sino parte de la solución, y parte de ese éxito pasa por las personas que hemos formado parte de ese gobierno".

Ha deseado que en el siguiente Ejecutivo haya "un peso más progresista del que ha tenido éste y para eso aspiro a tener mejor resultado que en 2019 para poder tener más incidencia en más áreas".

Por otra parte, se ha referido a Yolanda Díaz y ha considerado que para que pueda ser presidenta de España, "a Podemos le tiene que ir bien sí o sí en las autonómicas" y por eso ha confiado en que buscará dar apoyo a "esos lugares en los que es fundamental que a Podemos le vaya bien y hará petición para el voto".

Ha añadido que, a veces, le cuesta entender algunos "de los pasos que da" Yolanda Díaz, "por ese no acabar de arrancar del todo" y le ha pedido "celeridad", para añadir que nadie está donde está en el Gobierno central por parte de Unidas Podemos sino fuera porque su partido asumió repetición electoral para llegar al gobierno y fue quien puso a Díaz de vicepresidenta.

Por otra parte, ha estimado que el bipartidismo "está intentando teatralizar esa lucha de titanes porque es la fórmula con la que consiguen el mejor resultado electoral, pero la política de bloques ya está caduca, tenemos otras fuerzas que estamos asentadas y que vamos a tener un peso significativo en las próximas elecciones".