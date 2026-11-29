La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa - BENOIT DOPPAGNE / Belga Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios líderes europeos, además del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, han felicitado ya al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su victoria en las elecciones en España, confiando en que el futuro Gobierno siga trabajando en el fortalecimiento de Europa.

"Enhorabuena a Feijóo por su victoria en las elecciones generales en España en una jornada con una participación histórica", ha escrito en 'X' Costa, quien ha dicho que cuenta con "España para seguir trabajando por una Unión Europea fuerte y comprometida con sus ciudadanos".

Fuentes de su equipo han precisado que Costa ha enviado esta noche mensajes tanto a Feijóo como al presidente del Gobierno saliente y candidato socialista, Pedro Sánchez, tras conocerse el resultado de los comicios.

De forma similar se ha pronunciado Von der Leyen. "Juntos", le ha dicho a Feijóo, "trabajaremos para fortalecer la competitividad y la independencia de Europa, para construir una defensa europea más fuerte y para mantener los valores en el corazón de nuestra Unión". "Una España fuerte hace una Europa más fuerte", ha subrayado la política alemana, en español, en la citada red social.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha felicitado a Feijóo por su victoria y le ha asegurado que "Francia está dispuesta a trabajar juntos por una Europa más fuerte y más soberana, fiel a sus valores".

Asimismo, el mandatario galo, que dejará el cargo el próximo año, ha querido expresar su agradecimiento a Sánchez "por estos años compartidos, su compromiso europeo y su acción en favor de la amistad entre Francia y España". Macron ha apuntado con ello al fallido Tratado de Amistad entre los dos países, que tumbó en el Parlamento el PP con su voto en contra.

A las felicitaciones también se ha sumado el primer ministro portugués, Luis Montenegro, quien ha dicho que ha hablado por teléfono con Feijóo para felicitarle. "Con un currículo notable en Galicia y un conocimiento profundo de Portugal, ahora dirigirá España con su 'cambio necesario'", ha escrito Montenegro, que ha prometido que los dos países trabajarán juntos por el bien de sus ciudadanos.

También ha querido felicitar al próximo presidente del Gobierno el primer ministro húngaro, Peter Magyar, por su victoria en las elecciones con un mensaje en 'X'.