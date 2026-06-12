Llega a Madrid Timoteo Zambrano, el nuevo embajador nombrado por Delcy Rodríguez y con pasado opositor

Archivo - El nuevo embajador de Venezuela en España, Timoteo Zambrano, en un a foto de archivo - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo embajador de Venezuela en España, Timoteo Zambrano, ha llegado este viernes a Madrid para ejercer como representante de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, según ha informado la legación diplomática en redes sociales.

Zambrano es un veterano político que comenzó militando en Acción Democrática (AC) y se significó como opositor a Hugo Chávez, si bien en los últimos tiempos se le ha considerado más próximo al chavismo al haber participado en los últimos procesos electorales en el país boicoteados por la oposición mayoritaria.

Actualmente era diputado de la Asamblea Nacional, para la que fue elegido por primera vez en 2016, y también es considerado como una de las personas de confianza del expresidente José Luis Rodríguez de Zapatero en Venezuela.

La llegada del nuevo embajador abre una nueva etapa en la relación con el Gobierno de Delcy Rodríguez, cuyos gestos iniciales liberando a presos políticos, incluidos españoles, han sido bien recibidos por el Ejecutivo e incluso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que la UE levante sus sanciones contra la mandataria, con el argumento de que tradicionalente no se incluye a los presidentes en ejercicio.

Uno de los principales cometidos de Zambrano, quien aún tiene que presentar cartas credenciales ante el Rey Felipe VI para poder ejercer plenamente la representación de Venezuela en España, será preparar la participación de su país en la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid el próximo mes de noviembre.

Albares ya ha dicho que se ha invitado a Rodríguez, presidenta encargada desde que el 3 de enero Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos en una operación militar de Washington, como máxima responsable de su país, pero aún está por ver si la mandataria acude, habida cuenta de que las sanciones de la UE siguen vigentes, si bien caben excepciones para ocasiones como la cita madrileña.

Precisamente, el nombramiento de Zambrano, junto con el de Oliver Blanco como viceministro para Europa el pasado febrero, es vista como un gesto por parte del nuevo Gobierno en Caracas para acercarse a los europeos.

Blanco, al igual que el nuevo embajador en España, también tiene un pasado en las filas de Acción Democrática y fue el jefe de comunicación de la Asamblea Nacional en 2016 cuando el opositor Henry Ramos Allup estaba al frente. No obstante, también en los últimos tiempos se le ha situado como una persona muy cercana a la nueva presidenta y a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Según ha podido saber Europa Press, el responsable para Europa en el Ministerio de Exteriores venezolano visitó España hace unas semanas y tuvo ocasión de reunirse con la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, sin que este encuentro trascendiera.