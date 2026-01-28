Llorca anuncia rebajas fiscales en gastos de dentista, oculista, deporte, dependencia y enfermedades raras

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene en el Foro ABC, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este martes una ampliación de deducciones fiscales sociales para los valencianos con carácter retroactivo, que permitirá a las rentas bajas y medias desgravarse los gastos derivados del dentista, el oculista, el deporte, las enfermedades raras, el alzhéimer o la dependencia.

Lo ha anunciado en un desayuno informativo organizado por 'ABC' en Madrid, donde ha detallado que un millón de personas podrán solicitar estas desgravaciones a partir de la campaña de la renta del mes de abril. "Vamos a tener 300.000 nuevos contribuyentes que van a poder aplicar estas deducciones", ha resumido.

"En definitiva, se trata de reducir impuestos y seguir reduciendo ese infierno fiscal al que nos sometieron los ocho años del Gobierno del Botànic (el anterior Ejecutivo valenciano del PSOE, Compromís y Podemos)", ha agregado.

En ese sentido, el dirigente autonómico ha llamado a elegir entre la "gestión" de su actual Gobierno regional y el "despilfarro" del anterior de izquierda y ha abogado por anteponer el "sentido común" a la "ideología", especialmente en el terreno fiscal.

También ha defendido una política que impulse rebajas fiscales, favorezca la inversión productiva y abogue por simplificar la administración y la burocracia, sin que ello afecte a unos servicios públicos "fuertes y de calidad".