Lobato cree que Mercedes González ha sido "clara y transparente" en su comparecencia en el Senado

Archivo - El ex Secretario General del PSOE Madrid, Juan Lobato Gandarias-Sánchez, atiende a los medios a la salida de la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El exsecretario general del PSOE-M y senador socialista, Juan Lobato, ha dicho este miércoles que considera que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, fue "clara y transparente" este martes en la comisión de Interior del Senado.

El exlíder del PSOE madrileño ha dado credibilidad al testimonio de González en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado creer que la dirigente de la Benemérita "explicó lo que de ella depende y conoce".

En su comparecencia, González aseguró este martes que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), ni tampoco presionado a ningún agente, ni ha participado en ninguna trama para anular causas judiciales influenciada por sus encuentros con la exmilitante del PSOE Leire Díez.

Además, recordó que el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, no ha sido purgado y sigue haciendo su trabajo "escrupulosamente" --"lo defiendo sin ningún tipo de problemas", ha dicho--. Frente a las críticas de PP y Vox, negó que ni ella ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan mentido al negar reuniones con Leire Díez.

"NO HAY QUE DUDAR"

Así pues, Lobato ha agregado que "no hay que dudar" y ha insistido en que, quien fuera compañera suya en la formación socialista madrileña, "fue totalmente clara y transparente".

Dicho esto, ha recordado que hay una investigación abierta y ha deslizado que es "deseable" que "se descubra y que se tengan que asumir las consecuencias penales que sean".

En otro orden de cosas, interpelado por el intento de Junts de forzar una votación en el Pleno del Congreso de esta semana para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, ha aseverado que "el independentismo es lo contrario al socialismo".

REVISAR LA DOCTRINA DEL CONGRESO SOBRE MOCIONES

Sobre ello, ha agregado que estas diferencias son políticas e ideológicas y ha recordado que, con la formación de Carles Puigdemont, "ha sido muy difícil armar un proyecto de país".

Asimismo, ha pedido que se revise la doctrina de la Cámara Baja para evitar que se debatan mociones sobre las que no se tienen competencias. Es este caso, la incitativa de Junts ha sido rechazada porque el Legislativo no es quien decide sobre la disolución de las Cortes; este es trabajo del Ejecutivo.

Finalmente, al ser preguntado por la llegada del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la Audiencia Nacional; ha dicho que "impresiona" y "emociona" y ha respaldado al Estado de derecho que "funciona" y que trabajará verificar los hechos.

En este sentido, ha recordado que el expresidente dijo tras la incautación que colaboraría con la justicia y ha deslizado que confía en que "no tenga repercusiones penales por la fe y admiración" que los socialistas han tenido hacia Zapatero durante muchos años.