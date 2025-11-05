Lobato niega que el 'email' clave le llegara de Fiscalía y aclara que preguntó porque se podía interpretar así

El ex ecretario General del PSOE Madrid, Juan Lobato Gandarias-Sánchez, a su llegada la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, a 5 de noviembre de 2025 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex líder de los socialistas madrileños Juan Lobato ha asegurado este miércoles que el 'pantallazo' del correo electrónico donde la defensa de Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ofrecía confesar a cambio de un pacto con Fiscalía no le llegó a través de la institución pero que preguntó si era así por "prudencia", porque pensó que podía interpretarse así.

Lobato ha inaugurado la ronda de testificales de la tercera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por, supuestamente, haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el 'email' que Carlos Neira, el abogado de González Amador en la causa por delitos fiscales, envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dichos ilícitos a cambio de llegar un acuerdo con el que evitara la cárcel.

El interrogatorio a Lobato, que apenas ha durado una hora, se ha centrado en los mensajes de WhatsApp que se intercambió en la mañana del 14 de marzo con Pilar Sánchez Acera, entonces asesora de Moncloa, después de que esta le mandara a las 8:29 horas de ese día el 'pantallazo' de dicho correo electrónico.

"Cuidado con los datos personales", le advirtió Sánchez Acera. Minutos después, insistió a Lobato: "Sácasela en la pregunta (...) Un quién miente señora Ayuso, usted o su novia?".

El entonces dirigente madrileño preguntó a Sánchez Acera si la carta se había publicado en "algún sitio". "La carta cómo la tenemos", añadió, a lo que ésta contestó: "Porque llega, la tienen los medios".

No obstante, Lobato incidió en que necesitaba saber de dónde salía el correo para que, como reclamaba ella, pudiera usarlo en la sesión de control de ese día en la Asamblea de Madrid. "Porq sino parece q me la ha dado Fiscalía", apostilló el aún senador socialista.

A preguntas de la abogada del Estado Consuelo Castro, que ejerce la defensa de García Ortiz, Lobato ha negado que esa imagen le llegara de "alguien de la Fiscalía". "En absoluto", ha aseverado.

Sin embargo, la acusación particular que ejerce González Amador ha querido saber por qué replicó a Sánchez Acera que, si no le decía de dónde venía, podía parecer que procedía de Fiscalía, preguntando directamente si es que sospechaba que era así.

"Si es que yo no puedo decir que tuviera sospechas. Yo lo que tenía es prudencia porque yo sé interpretar, ya después de unos años en política, lo que puede suponer una cosa u otra. Y, en ese caso, veía que no era prudente esa vía de actuación", ha expuesto.