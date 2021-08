López dice no tener constancia de mediaciones con Lesmes y niega que el PP establezca vetos para renovar el CGPJ

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha afirmado este viernes no tener constancia de mediaciones entre el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el líder del PP, Pablo Casado, para desbloquear la renovación de este órgano, en funciones desde diciembre de 2018. Niega asimismo que el PP haya vetado a candidatos propuestos por el PSOE y que esto sea causa del actual bloqueo.

"Desde el PP no nos sentimos inquiridos, no establecemos vetos y mucho menos personales", ha señalado, en alusión a uno de los candidatos en el turno de vocales no judiciales, Juan Manuel De Prada, actualmente en activo en la Audiencia Nacional y a quien se atribuyen las frases más duras contra el PP en la sentencia de Gürtel que condenó al partido como partícipe a título lucrativo.

"El que les habla sufrió vetos desde 2008 y es insufrible", ha manifestado López, en alusión a la negativa del PSOE a designarle en su día magistrado del Tribunal Constitucional. En este punto, ha insistido en que lo que quiere el PP es "que se haga la renovación del Consejo asumiendo que en el futuro tenemos que cambiar el sistema de elección para que la mitad de los vocales, los judiciales, sean elegidos por jueces".

En cuanto a De Prada, que cuando compareció en el Congreso a propuesta del PSOE estaba en excedencia en un órgano internacional, López ha insistido en que "por el turno de juristas vayan abogados y otros juristas y no jueces". A su juicio, "eso no es establecer vetos sino exigir que se cumpla la Constitución, y quien lo confunde con un veto debería hacérselo mirar".

Precisamente este viernes, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de corte progresista, ha hecho pública en una carta abierta al líder del PP, Pablo Casado, en la que le insta a desbloquear la actual situación señalando que no hay excusas que justifiquen la falta de acuerdo, tampoco el veto a jueces que "condenaron a su partido por corrupción".

El pasado 28 de julio, tras un encuentro con representantes de esta asociación, el secretario de Justicia del Partido Popular, Enrique, López, manifestó que entre las exigencias para proceder a una inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estarían la de que los nuevos vocales no estén actualmente en política y que entre los ocho del turno de juristas no se designe a jueces en activo.

Desde JJpD se identificó la segunda de estas exigencias con un veto específico al nombramiento del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, propuesto por el PSOE y a quien se atribuyen las frases más polémicas de la sentencia de Gürtel que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

Por parte de la asociación progresista, la exigencia respecto a los vocales no judiciales se identifica con "un precedente negativo" en relación con la independencia judicial respecto de las expectativas profesionales de los jueces que hayan conocido de causas contra determinados partidos políticos. Fuentes el PP señalan sin embargo que la ley prohíbe que jueces en servicio activo puedan ser nombrados por el turno de juristas, se trate de De Prada o de cualquier otro.

