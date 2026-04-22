López del Hierro confirma que presentó a Cospedal y Villarejo en la sede del PP: "Él tenía interés"

El empresario y exmarido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El caso Kitchen investiga la presunta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ha confirmado este miércoles al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que organizó una reunión en la sede del PP para presentar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su exesposa porque el exmando policial "tenía interés" en conocerla y a ella "le parecía bien".

"Quería conocer a mi mujer y mi mujer no puso inconveniente", ha asegurado en su declaración como testigo en el juicio de la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido, en la época en la que se estaba investigando judicialmente la caja B de la formación política.

Asimismo, López del Hierro, a quien Villarejo identifica en sus grabaciones como 'El Polla', ha asegurado que Villarejo "nunca" le habló de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, acusado en esta causa por haber sido captado como confidente por la presunta trama, ni tampoco de Andrés Gómez Gordo, exasesor de Cospedal, también acusado. "Yo me enteré por la prensa de todo este tema Kitchen", ha aseverado.

También ha afirmado que nunca realizó "ningún encargo" al comisario jubilado, y ha negado haber puesto en contacto a Villarejo con Gómez Gordo.

RIFIRRAFE ENTRE LA PRESIDENTA Y LA ABOGADA DEL PSOE

Tanto López del Hierro como Cospedal llegaron a estar investigados en el proceso de instrucción por su presunta participación en 'Kitchen', aunque la causa fue sobreseída provisionalmente para ambos. Al principio de la vista oral, el PSOE, que ejerce la acusación particular, pidió suspender el juicio para volver a imputar a Cospedal, una cuestión que fue rechazada por el tribunal.

Por este motivo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha preguntado al inicio de su testifical si se le había comunicado que podía declarar junto a su abogado, a lo que López del Hierro ha manifestado que no, pero que no tenía inconveniente en continuar con el interrogatorio.

La sesión de este miércoles ha estado marcada por los continuos desencuentros entre Palacios y la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, a cuenta de la procedencia de las preguntas formuladas por la letrada, que han sido cuestionadas en repetidas ocasiones por la magistrada.

"Si no paran de interrumpirme es imposible", ha llegado a decir de Pascual. "Yo tengo que controlar el interrogatorio y la procedencia del mismo", ha replicado, por su parte, Palacios.

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL: "NO ME GUSTA LA ACTITUD DE USTED"

Antes de la declaración de López del Hierro se ha producido un momento de tensión entre la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y el abogado Javier Iglesias, letrado vinculado al PP que, durante su declaración como testigo en el juicio, se ha negado a contestar si conocía al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"No voy a contestar a esa pregunta. Las conversaciones que he mantenido con quien sea en el ejercicio de mi profesión son secreto profesional, y no pienso contestar a una sola pregunta que se me haga", ha espetado Iglesias, a lo que Palacios ha replicado: "Bueno, el no pienso... Es una actitud que es bastante incorrecta. Será lo que el tribunal decida".

Iglesias ha citado varios artículos de distintas leyes y estatutos para justificar su negativa, así como un informe que encargó al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y ha argumentado que fue abogado de la esposa de Villarejo.

Acto seguido, ha expresado: "Me encantaría que el señor (Luis) Bárcenas me releve del secreto profesional, y que lo diga expresamente él y su esposa, y, entonces, yo le cuento a este tribunal el contenido de todas las conversaciones que yo haya podido tener con el señor Bárcenas".

"Perdón. Primero, no me gusta la actitud de usted", ha lanzado Palacios, que le ha recordado al letrado que él no fue abogado del extesorero del PP. Ante la negativa persistente del abogado, la presidenta del tribunal ha suspendido su declaración y ha anunciado que analizará si procede que vuelva a testificar.

'EL ALBONDIGUILLA', VILLAREJO Y "LAS PRESIONES" DE BÁRCENAS

Además, también ha testificado el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, alias 'El Albondiguilla', condenado a 36 años de cárcel por las actividades de la trama 'Gürtel' en ese municipio, que ha asegurado que mantuvo cierta relación con Villarejo y que el comisario jubilado llegó a asesorarle de cara a su primera declaración judicial sobre el mencionado caso, en 2009.

Panero ha destacado que Villarejo nunca le informó "como tal" que hubiese una investigación contra él, pero que sí le recomendó que, de cara a su declaración como investigado, relatara "todas las presiones que había tenido" de Bárcenas para adjudicar contratos municipales a determinadas empresas.

Por su parte, Javier García Losada, comisario general de Policía Judicial entre 2012 y 2013, ha aseverado en calidad de testigo que "nadie cuestionó" al inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho, que fue el investigador principal del 'caso Gürtel', ni tampoco "influyó" en sus indagaciones o informes.

"¿Cómo voy a tratar, yo ni nadie, de decirle a Morocho o a quien sea que elimine M. Rajoy o que M. Rajoy supuestamente se está refiriendo, en ese caso, al presidente de Gobierno?. Eso es absolutamente absurdo", ha exclamado Losada.

Asimismo, ha indicado que "lo que sí se le podría decir a Morocho" es que, antes de "concluir que M. Rajoy" se ha "beneficiado de unas cantidades que puso a su disposición Bárcenas, habrá que someter esos informes a unas pericias y a unas diligencias para saber si están hechas correctamente".