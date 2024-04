López Miras se alegra de la "amenaza" de Puigdemont de dejar la política: "Tendremos algo menos de lo que preocuparnos"

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado de "buena noticia" la amenaza del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de dejar la política porque en su opinión supondría una preocupación menos para los españoles, alegando a su vez que Pedro Sánchez "es siempre permeable a sus chantajes".

Así lo ha dicho minutos antes de intervenir en un Foro de ABC en el que ha resaltado que los separatistas "siempre han tenido como objetivo generar inestabilidad y perjudicar al conjunto de los españoles", pero que esta es la primera vez que un gobierno "está dispuesto a ser chantajeado".

"Bendita amenaza la de Puigdemont, porque nunca antes un separatista había generado una situación de tanta inestabilidad en España y de tanta crispación y tensión entre los catalanes", ha sostenido el presidente murciano, haciendo hincapié a su vez en la falta de credibilidad del jefe del Ejecutivo.

López Miras ha recalcado que Sánchez prometió que no habría indultos ni amnistía y "las hubo" ya que ahora son "perfectamente constitucionales". También ha añadido que si la Presidencia de Sánchez depende del referéndum, "habrá referéndum".

Las declaraciones del presidente murciano tienen lugar después de que Puigdemont haya dicho que no se quedará en la oposición si no consigue recuperar la Presidencia de la Generalitat, ya que cree que un 'expresident' "no puede estar ni en el Senado ni el consejo de administración de una gran empresa".