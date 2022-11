López Miras tilda de "bochorno" la ley del 'solo sí es sí': "Está haciendo que se rebajen las penas a violadores"

"Están desmontando un ordenamiento jurídico por el único interés de una persona, Pedro Sánchez", ha dicho el presidente de la Comunidad

CARTAGENA (MURCIA), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha tildado de "bochorno" la Ley del 'solo sí es sí', impulsada desde el Ministerio de Igualdad, porque, ha señalado, "está haciendo que automáticamente se rebajen las penas a violadores y abusadores sexuales en todo el país".

"Esas son las prioridades del Gobierno central. Es decir, la prioridad del Gobierno no era ayudar a las familias, era aprobar esta ley que estamos viendo lo que está trayendo", ha dicho López Miras durante una sesión de control en la Asamblea Regional.

Para el dirigente autonómico, "esto tiene que terminar ya porque las familias no aguantan más". "No solo no aguantan de que no se preocupen de lo que a ellos les está afectando y sus problemas; les preocupa sobre todo que estén desmontando todo un sistema, un ordenamiento jurídico por el único interés de una persona, de Pedro Sánchez", ha señalado.

Para López Miras, las medidas impulsadas por el Gobierno central para frenar la crisis son "improvisadas", se basan en "las ayudas a aquellos que ya se han arruinado precisamente por decisión de su gobierno anterior" y "subidas de impuestos que asfixian aún más a las familias".

"Ante esto, cabría esperar que el Gobierno tenga una hoja de ruta, que tome decisiones para atajar la inflación y para ayudar a las familias, a los que más lo necesitan, empresas, autónomos, rentas medias y bajas" pero "nada más lejos de la realidad", ha comentado.

Haciendo un repaso por las leyes llevadas la semana pasada al Congreso por el PSOE, López Miras ha destacado que no había ninguna medidas para contener el alza de los precios, bajadas de impuestos o ayudas para rentas medias y bajas, por ejemplo.

"Llevaron dos medidas: la primera, derogar el delito de sedición, y la segunda, imponer un nuevo impuesto de patrimonio a todo el Estado. Eso es lo que llevaron el PSOE y Podemos, el Gobierno de España, al Congreso", ha denunciado el jefe del Ejecutivo murciano, quien ha resumido esta postura en "más impuestos y claudicar y caer en manos de los independentistas catalanes".

"Esas son las prioridades de Sánchez cuando estamos en mitad de una crisis económica y social y peor lo pasan las familias", ha dicho López Miras.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Cs, Francisco Álvarez, ha lamentado que las medidas del Gobierno de Sánchez contra la inflación "sean parches patéticos diseñados para que la rueda siga rodando a pesar de que pierde aire de forma alarmante, ocurrencias para que Sánchez aguante un día más en el poder, al menos hasta la próxima cita con las urnas, la que estamos seguros de que será la última en que tengamos que padecer su arrogancia y narcisismo".

Álvarez se ha apoyado en los últimos datos macroeconómicos para criticar el alza del que ha denominado "impuesto a los pobres y la mayor amenaza al ahorro y la capacidad adquisitiva". También ha mencionado al CEMOP, que ya ha colocado la inflación como el segundo mayor problema para los habitantes de la Región.

"La imparable alza de los precios solo es superado por el desempleo, otro problema de índole económico. En total, paro, inflación y otros problemas económicos se han situado a la cabeza de las preocupaciones del 38% de los habitantes de la Región. Y tres de cada cuatro no creen que la situación económica vaya a cambiar o mejorar", ha añadido el diputado autonómico.

Finalmente, Álvarez ha pedido a los diputados socialistas que afronten el debate de presupuestos "sin pensar en Vélez, Sánchez o Díaz; y sí pensando en la mejora de las condiciones de vida del millón y medio de murcianos".

Además, les ha solicitado que "no sigan promoviendo la división de los españoles, o degradando la democracia asaltando la separación de poderes o pergeñando leyes demagógicas y perjudiciales, como la 'Trans' o la del 'solo sí es sí', de la que ya vemos sus efectos. Hagan su trabajo, si pueden, y pongan coto a la inflación de una vez".