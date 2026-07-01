Maíllo achaca la "conspiranoia" de Feijóo con la 'ley de Nietos' a que prepara el terreno por si no puede gobernar

1100893.1.260.149.20260701122226 El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber inaugurado la "batallita" y el "espectáculo de la conspiranoia" a cuenta de la conocida como 'ley de Nietos', para preparar el terreno si no puede gobernar tras las próximas elecciones generales.

"Feijóo está asustado, sabe que si no gana, se va, se tiene que ir, lo van a echar y, evidentemente, tiene que estar preparando una justificación sobre algo que puede ocurrir, que es que ganemos los que ellos no quieren que ganemos", ha argumentado en declaraciones en el Congreso.

Además, ha tachado de "patraña" la petición de Vox para acabar con el voto por correo de los residentes en el extranjero. "Nos sentimos tranquilos porque los bocinazos de Vox no son leyes, afortunadamente, y además vamos a luchar para que nunca lo sean", ha indicado.

El líder de IU ha alertado de la "irresponsabilidad" y del "peligro" que, a su juicio, entrañan este tipo de discursos "trumpistas" en "clave autoritaria" de "deslegitimación de los resultados electorales".

En este contexto, ha cargado también contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por "atacar" y cuestionar la profesionalidad del colectivo de cónsules y funcionarios de embajadas que, a su juicio, "pueden ser de todo menos revolucionarios".

CONTRADICCIÓN CRIMINAL

Según el líder de IU, el PP incurre en una "contradicción criminal" al lanzar la "sospecha" de que la 'ley de Nietos' contenida en una disposición de la Ley de Memoria Democrática pueda querer "subvertir la voluntad electoral".

Tras resaltar que el propio Feijóo defendía las nacionalizaciones "cuando iba a Buenos Aires para pedir los votos que le daban la mayoría absoluta en Galicia", ha subrayado que la intención de la ley es "resolver una injusticia que provocó el franquismo cuando anuló y eliminó la nacionalidad española a miles de republicanos y republicanas que tuvieron que irse del país".

En este contexto, ha pronosticado que aunque el PP está ya "situado en la extrema derecha y en el marco de la reacción", se "lo van a comer reaccionarios originales". "Ellos sabrán lo que hacen", ha deslizado.